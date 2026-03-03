«Взрывы уже звучат»: Лихачев об угрозе АЭС «Бушер» в Иране

Лихачев: угроза АЭС «Бушер» увеличивается по мере нарастания конфликта

Угроза для атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране увеличивается по мере возрастания конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести» со ссылкой на главу госкорпорации «Росатома» Алексея Лихачева.

«Угроза станции, конечно, есть, постольку уже в километрах от линии физической защиты станции звучат взрывы. Они не направлены на станцию, направлены на военные объекты, которые там расположены, но угроза, очевидно, нарастает по мере нарастания конфликта», — объяснил руководитель компании.

Он добавил, что оставшихся сотрудников «Росатома» из Ирана будут эвакуировать, когда это позволит военная обстановка в стране. Всего оттуда планируется вывести 150-200 человек.

Эскалация на Ближнем Востоке

США совместно с Израилем объявили о начале крупной военной операции против Ирана.

Иранские власти сообщили, что в результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, а также ряд других высокопоставленных представителей руководства. Официальное подтверждение гибели лидера прозвучало утром 1 марта, после чего в стране объявили 40-дневный траур.

Ответом Тегерана стала операция КСИР под названием «Правдивое обещание». В ее рамках нанесены удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, а также по территории Израиля.

Кроме того, Иран заявил о первом боевом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах». По заявленным характеристикам, они способны развивать скорость до 15 Махов и предназначены для преодоления систем противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Росатом» вывез из Ирана всех детей сотрудников компании и тех, кто сам захотел уехать. Всего 94 человека.

