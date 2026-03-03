Израиль сообщил о ликвидации иранского куратора «Хезболлы» в Ливане

Мурад Устаров
ЦАХАЛ ранее нанес удары по военным объектам организации в Бейруте.

Эскалация на Ближнем Востоке

Фото: Reuters/Shadati

Тема:
Война Израиля и Ирана

В Бейруте нейтрализовали представителя элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс». Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Известно, что в результате ударов по Бейруту погиб Реза Хазаи, отвечавший за наращивание военного потенциала ливанского движения «Хезболла». Члена КСИР ликвидировали 2 марта, добавили в израильской армии.

«Хазаи был правой рукой командующего Ливанским корпусом и считался ключевым действующим лицом в увеличении потенциала „Хезболлы“. Он отвечал за связь между организацией и Тегераном», — говорится в сообщении.

Удар нанесли в ходе наступательной операции Израиля по объектам шиитского движения на юге Ливана в ответ на обстрел территорий на севере еврейского государства. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Бейруте.

Эскалация на Ближнем Востоке

Операция в Ливане проходит на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран приступил к операции «Правдивое обещание», атакуя американские военные базы на Ближнем Востоке и территорию Израиля.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
3 мар
Черная солидарность: Европа и США сплотились в агрессии против Ирана
3 мар
Рютте: НАТО не просили участвовать в операции против Ирана
3 мар
Лавров призвал остановить боевые действия на Ближнем Востоке
3 мар
США и Израиль атаковали офис совета экспертов в Куме, избирающего лидера Ирана
3 мар
Беспилотники повредили главный корпус посольства США в Эр-Рияде
3 мар
Лихачев заявил об угрозе для россиян, работающих на АЭС «Бушер» в Иране
3 мар
«Слишком поздно»: Трамп окончательно отказал Ирану в переговорах
3 мар
Наличие повреждений на ядерном объекте в Натанзе подтвердили в МАГАТЭ
3 мар
«Взрывы уже звучат»: Лихачев об угрозе АЭС «Бушер» в Иране
3 мар
Израиль завершил удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте
