Израиль сообщил о ликвидации иранского куратора «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ ранее нанес удары по военным объектам организации в Бейруте.
Фото: Reuters/Shadati
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Бейруте нейтрализовали представителя элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс». Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.
Известно, что в результате ударов по Бейруту погиб Реза Хазаи, отвечавший за наращивание военного потенциала ливанского движения «Хезболла». Члена КСИР ликвидировали 2 марта, добавили в израильской армии.
«Хазаи был правой рукой командующего Ливанским корпусом и считался ключевым действующим лицом в увеличении потенциала „Хезболлы“. Он отвечал за связь между организацией и Тегераном», — говорится в сообщении.
Удар нанесли в ходе наступательной операции Израиля по объектам шиитского движения на юге Ливана в ответ на обстрел территорий на севере еврейского государства. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Бейруте.
Эскалация на Ближнем Востоке
Операция в Ливане проходит на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран приступил к операции «Правдивое обещание», атакуя американские военные базы на Ближнем Востоке и территорию Израиля.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- Черная солидарность: Европа и США сплотились в агрессии против Ирана
- 3 мар
- Рютте: НАТО не просили участвовать в операции против Ирана
- 3 мар
- Лавров призвал остановить боевые действия на Ближнем Востоке
- 3 мар
- США и Израиль атаковали офис совета экспертов в Куме, избирающего лидера Ирана
- 3 мар
- Беспилотники повредили главный корпус посольства США в Эр-Рияде
- 3 мар
- Лихачев заявил об угрозе для россиян, работающих на АЭС «Бушер» в Иране
- 3 мар
- «Слишком поздно»: Трамп окончательно отказал Ирану в переговорах
- 3 мар
- Наличие повреждений на ядерном объекте в Натанзе подтвердили в МАГАТЭ
- 3 мар
- «Взрывы уже звучат»: Лихачев об угрозе АЭС «Бушер» в Иране
- 3 мар
- Израиль завершил удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте
Читайте также
43%
Нашли ошибку?