Захарова: около 50 тысяч российских туристов находятся на Ближнем Востоке

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

МИД призвал отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию на время боевых действий.

Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Около 50 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах Ближнего Востока. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«По нашим оценкам, в регионе находятся — еще раз хочу подчеркнуть, это очень ориентировочные показатели — около 50 тысяч российских туристов», — отметила дипломат.

Кроме того, от шести до восьми тысяч граждан России не могут вернуться домой из стран Азии и Африки. Авиасообщение приостановили из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На время боевых действий Мария Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Во время ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи и высокопоставленные генералы и чиновники.

Тегеран нанес ответные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай до конца 4 марта из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. После снятия ограничений в приоритете будут вылеты пассажиров с ранними бронированиями.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

