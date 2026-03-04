Захарова: около 50 тысяч российских туристов находятся на Ближнем Востоке
МИД призвал отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию на время боевых действий.
Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Около 50 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах Ближнего Востока. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«По нашим оценкам, в регионе находятся — еще раз хочу подчеркнуть, это очень ориентировочные показатели — около 50 тысяч российских туристов», — отметила дипломат.
Кроме того, от шести до восьми тысяч граждан России не могут вернуться домой из стран Азии и Африки. Авиасообщение приостановили из-за конфликта на Ближнем Востоке.
На время боевых действий Мария Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Во время ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи и высокопоставленные генералы и чиновники.
Тегеран нанес ответные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай до конца 4 марта из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. После снятия ограничений в приоритете будут вылеты пассажиров с ранними бронированиями.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
- 4 мар
- «Не паникеры»: младший сын певицы Валерии с семьей не собирается покидать Дубай
- 4 мар
- Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов: россиян в числе пострадавших в Израиле нет
- 4 мар
- Количество пострадавших от ракетных ударов в ОАЭ выросло до 78 человек
- 4 мар
- «Запредельный цинизм»: Захарова о реакции фон дер Ляйен на смерть Хаменеи
- 4 мар
- В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи
- 4 мар
- Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии
- 4 мар
- «Иран не продержится дольше нас»: Хегсет опроверг слухи о слабости США
- 4 мар
- Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана
- 4 мар
- Хегсет: США применяют вооружения с ИИ в операции против Ирана
Читайте также
93%
Нашли ошибку?