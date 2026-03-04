Emirates приостановила рейсы в Дубай из-за ситуации в регионе

Ограничения действуют из-за закрытия воздушного пространства.
Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev
Авиакомпания Emirates приостановила выполнение всех рейсов в сообщении с Дубаем до конца среды, 4 марта. Об этом сообщили в аэропорту Домодедово со ссылкой на авиаперевозчика.
Как уточняется, полеты в мегаполис и из него остановлены до 23:59 по местному времени 4 марта. Причиной стала ситуация с закрытием воздушного пространства на значительной части Ближнего Востока.
В компании отметили, что после снятия ограничений планируется постепенное восстановление полетов — сначала будет выполняться ограниченное число пассажирских и грузовых рейсов. Приоритет при посадке получат пассажиры с наиболее ранними бронированиями.
Представители Emirates подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации и при необходимости корректируют расписание. Основным приоритетом перевозчик называет безопасность пассажиров и членов экипажей.
В Домодедово также сообщили, что рейс EK131 с гражданами России уже успешно приземлился в аэропорту.
Эскалация на Ближнем Востоке
Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после того, как США совместно с Израилем объявили о начале масштабной военной операции. По данным американской стороны, в течение первых двенадцати часов вооруженные силы США нанесли почти 900 ударов по различным объектам на территории страны.
В Тегеране сообщили, что в результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других представителей высшего руководства. Утром 1 марта власти Ирана официально подтвердили гибель лидера и объявили в стране сорокадневный траур.
Ответом Тегерана стала операция КСИР под названием «Правдивое обещание». В рамках этой кампании были нанесены удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по территории Израиля.
Иранские военные также заявили о первом использовании гиперзвуковых ракет «Фаттах». По их словам, такие ракеты способны развивать скорость до 15 Махов и предназначены для преодоления современных систем противоракетной обороны.
В Пентагоне сообщили, что с начала операции американские силы поразили уже более 1000 целей на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что кампания идет быстрее намеченного графика, а в Вашингтоне рассматривали вариант, при котором руководство Ирана могло быть ликвидировано в течение двух–трех недель.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
