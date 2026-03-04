«Не паникеры»: младший сын певицы Валерии с семьей не собирается покидать Дубай

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 18 0

Арсений с женой и двумя детьми уже постоянно проживают в ОАЭ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Певица Валерия заявила, что ее сын не собирается покидать Дубай из-за обстрелов

Младший сын заслуженной и народной артистки России Валерии (полное имя — Валерия Перфилова — Прим. ред.) Арсений не собирается возвращаться с семьей из Дубая, несмотря на обстрелы. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

Арсений Шульгин, его жена Лиана Волкова и двое их детей уже некоторое время проживают в ОАЭ. Конфликт на Ближнем Востоке их не пугает, они сохраняют спокойствие.

«Они не паникеры. Нормально, все спокойно. ПВО работало в первый день (в Дубае). Да, слышали хлопки, но сейчас уже все спокойно», — поделилась Валерия.

Кроме того, свекровь певицы живет в Израиле. Валерия отмечает, что для израильтян жизнь в условиях постоянной угрозы — это уже «норма».

«Мама в тихом месте, туда как правило не метят, там баз никаких нет. Созваниваемся каждый день. Мама тоже стрессоустойчивая. Но они там вообще в Израиле привыкли», — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакомпания Emirates приостановила выполнение всех рейсов в сообщении с Дубаем до конца среды, 4 октября. После отмены ограничений в приоритете будут вылеты пассажиров с наиболее ранними бронированиями.

Тема:
Война в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

