«Не паникеры»: младший сын певицы Валерии с семьей не собирается покидать Дубай
Арсений с женой и двумя детьми уже постоянно проживают в ОАЭ.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Валерия заявила, что ее сын не собирается покидать Дубай из-за обстрелов
Младший сын заслуженной и народной артистки России Валерии (полное имя — Валерия Перфилова — Прим. ред.) Арсений не собирается возвращаться с семьей из Дубая, несмотря на обстрелы. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского.
Арсений Шульгин, его жена Лиана Волкова и двое их детей уже некоторое время проживают в ОАЭ. Конфликт на Ближнем Востоке их не пугает, они сохраняют спокойствие.
«Они не паникеры. Нормально, все спокойно. ПВО работало в первый день (в Дубае). Да, слышали хлопки, но сейчас уже все спокойно», — поделилась Валерия.
Кроме того, свекровь певицы живет в Израиле. Валерия отмечает, что для израильтян жизнь в условиях постоянной угрозы — это уже «норма».
«Мама в тихом месте, туда как правило не метят, там баз никаких нет. Созваниваемся каждый день. Мама тоже стрессоустойчивая. Но они там вообще в Израиле привыкли», — рассказала артистка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакомпания Emirates приостановила выполнение всех рейсов в сообщении с Дубаем до конца среды, 4 октября. После отмены ограничений в приоритете будут вылеты пассажиров с наиболее ранними бронированиями.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
- 4 мар
- Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов: россиян в числе пострадавших в Израиле нет
- 4 мар
- Количество пострадавших от ракетных ударов в ОАЭ выросло до 78 человек
- 4 мар
- Захарова: около 50 тысяч российских туристов находятся на Ближнем Востоке
- 4 мар
- «Запредельный цинизм»: Захарова о реакции фон дер Ляйен на смерть Хаменеи
- 4 мар
- В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи
- 4 мар
- Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии
- 4 мар
- «Иран не продержится дольше нас»: Хегсет опроверг слухи о слабости США
- 4 мар
- Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана
- 4 мар
- Хегсет: США применяют вооружения с ИИ в операции против Ирана
Читайте также
93%
Нашли ошибку?