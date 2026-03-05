Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
Глава региона Роман Бусаргин сообщил о разрушении ряда гражданских объектов.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Бусаргин: Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
Три человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Саратовской области. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
По его данным, есть повреждения гражданских объектов, на местах работают представители всех профильных и экстренных служб. Об угрозе ударов в Саратовской области и готовности служб Бусаргин предупредил сограждан в 22:17 по московскому времени, уточнив, что в некоторых районах могут заработать системы оповещения. Аэропорт Саратова приостановил работу.
Позже около 20 взрывов в течение 30 минут прогремели над Саратовом и Энгельсом — средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников. По данным прессы, дроны летели на низкой высоте, некоторые приближались со стороны Волги.
Регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима с начала проведения спецоперации в феврале 2022 года. Боевики ВСУ применяют БПЛА, а также ракетное вооружение для ударов по приграничным территориям и объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский газовоз Arctic Metagaz («Арктический Метагаз») загорелся в Средиземном море из-за атаки украинских безэкипажных катеров Украины. Судно вместимостью около 100 тысяч тонн перевозило груз сжиженного природного газа (СПГ) из Мурманска и вспыхнуло близ территориальных вод Мальты.
