Бусаргин: Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Саратовской области. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его данным, есть повреждения гражданских объектов, на местах работают представители всех профильных и экстренных служб. Об угрозе ударов в Саратовской области и готовности служб Бусаргин предупредил сограждан в 22:17 по московскому времени, уточнив, что в некоторых районах могут заработать системы оповещения. Аэропорт Саратова приостановил работу.

Позже около 20 взрывов в течение 30 минут прогремели над Саратовом и Энгельсом — средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников. По данным прессы, дроны летели на низкой высоте, некоторые приближались со стороны Волги.

Регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима с начала проведения спецоперации в феврале 2022 года. Боевики ВСУ применяют БПЛА, а также ракетное вооружение для ударов по приграничным территориям и объектам гражданской инфраструктуры.

