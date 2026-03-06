Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС на Мероне на севере Израиля
Атаки Исламской Республики по американским позициям станут масштабнее.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран атаковал беспилотными летательными аппаратами авиабазу Рамат-Давид и радиолокационную станцию на базе Мерон на севере Израиля. Об этом сообщил штаб войск противовоздушной обороны Исламской Республики, его цитирует агентство Tasnim.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 мар
- Война на истощение: США рискуют исчерпать ресурсы в войне с Ираном
- 6 мар
- КСИР: Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю
- 6 мар
- «Кто дал полномочия»: эмиратский миллиардер потребовал от Трампа объяснений из-за Ирана
- 6 мар
- Ракетный шторм, французские истребители и разрушения: что известно о ситуации на Ближнем Востоке
- 6 мар
- Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
- 5 мар
- Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке
- 5 мар
- Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост лидера Ирана
- 5 мар
- Кто виноват? Установлены личности пилотов, разбомбивших школу для девочек в Иране
- 5 мар
- Минтранс сообщил о вывозе 12 тысяч россиян из ОАЭ и Омана за три дня
- 5 мар
- Не Иран? Кто мог ударить дронами по аэропорту Нахичевани
Читайте также
93%
Нашли ошибку?