Война на истощение: США рискуют исчерпать ресурсы в войне с Ираном

Баталии сейчас идут и в информационном поле. Американские чиновники регулярно докладывают об успешных атаках на военные объекты Ирана. А Пентагон еще и подчеркивает значительную экономию бюджетных средств в проводимой операции.

Вот только американские СМИ, анализируя ход конфликта, и многочисленные спутниковые снимки сомневаются, что у Вашингтона и его союзников все под контролем. О реальном положении сторон — корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Над Бахрейном, как и практически всеми странами Персидского залива, стоит гул от беспилотников, которые сотнями движутся к своим целям — американским военным объектам.

Иранские военные не дают времени на передышку. Отражать атаки приходится круглые сутки, причем одновременно с дронами летят и ракеты. На перехват брошены все силы местных армий, а также американские войска. Их группировку в регионе, как выяснилось, увеличили с 35 до 50 тысяч человек. И в результате тут же начали нести потери. Сейчас в списке погибших официально числятся шесть человек. Родственники раздавлены горем.

«Он верил, что вернется оттуда, он обещал мне это много раз. Я не знаю, как мне это пережить», — говорит сестра погибшего военного США Кейра Коади.

Уберечь свои ракетные системы американцам тоже не удалось. Журналисты CNN изучили спутниковые снимки и пришли к неутешительным для Вашингтона выводам — из строя выведена примерно треть всех систем ПВО в регионе.

«На спутниковых снимках видны радиолокационные базы, где размещены ключевые объекты, пораженные американскими ракетами-перехватчиками в Иордании и ОАЭ. Снимки со спутника ясно дают понять: радиолокационные системы у батареи THAAD в Иордании поражены и уничтожены. Оба здания, где располагались аналогичные системы в Арабских Эмиратах, разрушены, пострадало ли оборудование — не ясно», — говорится в публикации CNN.

Но в Пентагоне пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и рассказывают только о результатах собственных атак.

«Только за последние трое суток мы нанесли удары по двум сотням целей, в том числе мы сбросили десятки бункерных бомб, которые уничтожают пусковые установки для баллистических ракет. Посмотрите: за последние 24 часа ракетные атаки сократились на 90% по сравнению с первым днем операции, атаки беспилотников сократились на 83%», — отчитался глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер.

Еще в Вашингтоне рассказывают о планомерном уничтожении иранского флота. Якобы уже потоплены более 30 кораблей. Среди них даже некий авианосец — судно, которое использовали как плавучую базу для беспилотников. В самом Иране подтвердили потерю только одного корабля, но тот, как выяснилось, не мог оказать сопротивления.

«Это учебный корабль, и он возвращался домой после учений, на нем не было вооружений. А атака на невооруженное судно, на борту которого находились офицеры-курсанты и моряки, является военным преступлением, должен сказать», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Что именно и в каком количестве уничтожено в Иране, власти не сообщают. Но их атаки продолжаются — вопреки мнению Вашингтона. И журналисты задались вопросом: как долго американцы вообще смогут сдерживать натиск? Они подсчитали: на то, чтобы сбить одну баллистическую ракету, в среднем требуется две ракеты-перехватчика. А таких ракет у Ирана было около двух тысяч. Это если не считать дроны. В общем, арсенал США стремительно тает, подводят итоги военные аналитики.

«Если текущие темпы расходования сохранятся, половина запасов может быть израсходована за месяц. У Ирана же есть тысячи ракет и десятки тысяч дешевых дронов. Их трудно перехватывать. И США, возможно, придется выбирать и перехватывать только самые опасные угрозы. Конфликт превращается в войну на истощение, и ключевой вопрос — кто исчерпает свои ресурсы первыми», — цитирует Military Times.

