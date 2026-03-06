Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 382 0

Осознание новой реальности дается тяжело.

Что еще сказал Такер Карлсон по поводу конфликта Ирана и США

Фото: © Getty Images/Chip Somodevilla / Staff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Власти США не способны принять тот факт, что американцы больше не управляют всем миром и должны считаться с другими странами. Об этом на YouTube-канале заявил журналист Такер Карлсон.

По словам Карлсона, в Вашингтоне практически никто не может осознать очевидную реальность: эпоха безраздельного доминирования США закончилась.

Он признал, что многие американцы, включая его самого, предпочли бы жить в однополярном мире, где Вашингтон диктует свои условия. Однако, по его словам, люди не могут выбирать реальность, в которой они существуют.

«Не так весело сталкиваться с ограничениями, быть вынужденными договариваться с другой страной, прежде чем принять решение. Никто не хочет этого, никто не хочет, чтобы ему бросали вызов», — убежден журналист.

В качестве примера державы, с которой американскому правительству теперь необходимо считаться, Карлсон привел Китай.

Он подчеркнул, что США не обязательно конфликтовать с государствами, которые как минимум не уступают им по мощи. По словам Карлсона, в таком случае Штаты предпочитают просто конкурировать.

Заявление Карлсона прозвучало на фоне растущей напряженности между США и Китаем, а также обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Многие эксперты отмечают, что военные действия в Иране могут иметь серьезные последствия для глобальной расстановки сил и дальнейшего ослабления влияния Вашингтона в мире.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
6 мар
Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
6 мар
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии
6 мар
Иран атаковал танкер под флагом США у берегов Кувейта
6 мар
По центру Тегерана нанесли удар
6 мар
Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте
6 мар
Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран в случае затяжной войны
6 мар
«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
6 мар
Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля
6 мар
ИИ намеренно кровожаден? Как война с Ираном превратилась в испытание нейротехнологий
6 мар
Силы ПВО Ирана сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Скользкие улицы: как пешеходам и водителям передвигаться в гололед
18:15
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
18:06
Ногти в законе: как ГОСТ на маникюр и педикюр отразится на салонах красоты
18:04
Теплые края и северные красоты: куда поедут россияне на 8 Марта
17:55
«Показали зубы»: теннисистке из Венгрии угрожали перед матчем с украинкой
17:53
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить