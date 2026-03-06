Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии

Евгения Алешина
На соревновании должен был выступить один спортсмен.

Будет ли сборная Ирана участвовать на Паралимпиаде в Италии

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии. Об сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК) на сайте.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил в пятницу (6 марта) днем, что Национальный паралимпийский комитет (НПК) Ирана не будет участвовать в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо», — говорится в заявлении.

На соревновании должен был выступить один спортсмен от Ирана –лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Он должен был принять участие в гонках 10 и 11 марта. Церемония открытия Паралимпиады пройдет в итальянской Вероне 6 марта. Завершатся соревнования 15 марта. Впервые с 2014 года спортсмены с ограниченными возможностями из России смогут принять в ней участие с национальными символами.

Этот жест иранская сборная сделала на фоне боевых действий в стране. Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

США и Израиль ракетными ударами уничтожили высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран в ответ также заявил о старте военной операции. В ее рамках подразделения КСИР начали серию ударов по израильской территории, а также по американским объектам в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и других.

Ранее 5-tv.ru писал, что по центру Тегерана нанесли удар. Атака была по районам и улицам Ирана, повреждены многие жилые здания.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Война в Иране
