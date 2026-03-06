Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
Московские бизнесмены предлагают разнообразные услуги для создания незабываемого праздника. Одинокие женщины могут даже арендовать актера, который исполнит роль любимого.
В интернете появились объявления по аренде парня и нейрофотосессиям к 8 Марта
Пока одни мужчины штурмуют цветочные, столичный рынок услуг к 8 Марта вышел на новый уровень. На онлайн-площадках объявлений развернулась настоящая битва за кошельки романтиков. Москвичам предлагают букеты по цене иномарки, ИИ-фотосессии без выхода из дома и даже «профессиональных» кавалеров для создания образа успешной жизни.
Букеты с «вау-эффектом»
Среди объявлений можно найти множество вариантов букетов, цены за которые порой достигают стоимости машин.
Так один из лотов называется «корзина с вау-эффектом», однако и заплатить за нее придется миллион рублей. Продавец уверяет, что цена оправдана объемом и эксклюзивностью, а доставка будет абсолютно бесплатной. Тем, кто хочет сэкономить, предлагают вариант попроще — сердце из пионов за 500 тысяч рублей.
Фотосессия, не вставая с дивана
Для тех, кто хочет обновить профиль в социальных сетях праздничными кадрами, но не желает тратиться на студию и визажиста, появились «нейрофотосессии». Всего за 100–200 рублей нейросеть сгенерирует портрет в любой локации, в том числе в окружении огромных букетов цветов.
Сходство обещают до 90%. Искусственный интеллект подстроит черты лица под оригинал, создав идеальную картинку без лишних усилий.
Кавалер для зависти подруг
Самой необычной услугой остается аренда «парня на праздник». Цены варьируются от символических 999 рублей до внушительных 120 тысяч за «полный пакет».
В среднем за пять тысяч рублей мужчина готов эффектно вручить букет у дома или в кафе, составить компанию на романтичной прогулке, сделать фотографии для социальных сетей и записать видеопоздравление.
Авторы объявлений обещают полную конфиденциальность и умение держаться в кадре так, будто чувства — настоящие.
Ранее 5-tv.ru писали о том, чтобы выбрать свежий букет на 8 Марта, нужно в первую очередь обратить внимание на бутоны. Они должны быть ровными, плотными и без дефектов.
