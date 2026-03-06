«Еще несколько недель»: Рубио назвал сроки военной операции против Ирана

|
Госсекретарь США объявил о планах во время телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских стран.

Сколько продлится война в Иране

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

Война в Иране

Axios: Рубио оценил длительность операции США против Ирана в месяц

Военная операция против Ирана продлится еще как минимум несколько недель. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщил портал Axios.

«Госсекретарь Рубио сообщил министрам иностранных дел арабских стран в ходе серии телефонных звонков в четверг, что война, как ожидается, продлится еще несколько недель», — рассказал портал со ссылкой на источники, знакомые с содержанием звонков.

Хроника эскалации

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся утром 28 февраля. США и Израиль начали массированную атаку на иранскую территорию. Удары пришлись как по военным центрам, так и по гражданским объектам. В результате обстрелов погибли сотни мирных жителей, а также было полностью ликвидировано высшее руководство Ирана, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Иран не оставил атаку без ответа, нанеся массированные удары по территории Израиля и американским военным базам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп не планирует заключать сделку с Ираном. Единственно возможным вариантом он видит безусловную капитуляцию Ирана. После этого американский лидер будет работать над возвращением республики к стабильности.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Война в Иране
