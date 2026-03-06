«Только безусловная капитуляция»: Трамп отказался идти на сделку с Ираном
Американский лидер заверят, что его действия приведут к величию этой исламской республики.
Фото: Vahid Salemi/ТАСС
Трамп потребовал от Ирана безусловной капитуляции
США не планируют идти на сделку с Ираном. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции! После этого и выбора приемлемого лидера (ов) мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти», — заявил американский лидер.
Он также уверял, что собирается сделать это государство экономически сильнее, чем когда-либо до этого и гарантировал Ирану великое будущее.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока. Кроме того, многие государства в регионе закрыли свое воздушное пространство.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой.
МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.
Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива — главной мировой «артерии» энергетики. Движение судов по которой практически остановилось.
Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.
Ранее 5-tv.ru писал о том, Иран нанес удар по нефтяному танкеру под флагом США в северной части Персидского залива, недалеко от побережья Кувейта. Атака спровоцировала пожар на борту.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
