Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

Больше всего дронов уничтожено над территорией Брянской области.

Сколько беспилотников сбили силы ПВО 7 марта

Фото: Река Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России сбили 124 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны за ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее в ночь с 5 на 6 марта российские силы ПВО сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России.

Над Республикой Крым поразили 56 БПЛА, над Воронежской областью и акваторией Азовского моря — по семь беспилотников, еще пять были уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Курской области и два — над территорией Краснодарского края.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в обращении к нации в конце февраля 2022 года. При этом Вооруженные силы Украины задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
6 мар
Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
6 мар
ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
5 мар
Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
5 мар
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
4 мар
Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
2 мар
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
2 мар
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
2 мар
Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
1 мар
Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь
28 февр
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае
9:30
Собаки как дети, кошки — наблюдатели: ученые объяснили равнодушие питомцев
9:19
Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
9:00
Аневризма размером с абрикос: что стало причиной смерти Андрея Миронова
8:45
США поставит Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму более чем $150 миллионов
8:30
С флагом и гимном: кто представит Россию на Паралимпийских играх — 2026

Сейчас читают

До пяти миллионов: За клевету в домовых чатах могут наказать рублем
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить