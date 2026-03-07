Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь

Больше всего дронов уничтожено над территорией Брянской области.
Фото: Река Александр/ТАСС
Силы противовоздушной обороны России сбили 124 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны за ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ранее в ночь с 5 на 6 марта российские силы ПВО сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России.
Над Республикой Крым поразили 56 БПЛА, над Воронежской областью и акваторией Азовского моря — по семь беспилотников, еще пять были уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Курской области и два — над территорией Краснодарского края.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в обращении к нации в конце февраля 2022 года. При этом Вооруженные силы Украины задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.
