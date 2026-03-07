«Первая проба»: когда в Москву придет настоящая весна

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Ждать тепла осталось недолго.

Когда в Москву придет весна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Погода

Уже во вторник 10 марта в Москву придет настоящая весна. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, среднесуточная температура, вероятно, будет положительной.

«Есть вероятность того, что со вторника, то есть с 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны», — пояснил Тишковец.

С потеплением ускорится процесс схода снежного покрова. Пока высота сугробов на метеостанции ВДНХ — 47 сантиметров. Синоптик предполагает, что уже к следующим выходным она уменьшится на 5 сантиметров.

Ранее климатолог Дарья Гущина объяснила, что рекордная высота снежного покрова не даст ему сойти быстро, однако проводить прямую связь между высотой сугробов и датой их схода — ошибка. Дождь будет значительно ускорять уменьшение высоты снежных отложений — этот фактор, по словам эксперта, значит даже больше, чем положительные температуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
6 мар
Снег обернется потопом: российские регионы готовятся к рекордным паводкам
6 мар
В России вновь хотят ограничить цены на такси во время непогоды
4 мар
«Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения
3 мар
После снежной зимы тепла не ждать? Какой будет погода весной и летом в Москве
2 мар
Сугробы тяжелее бетона: крыши зданий рушатся по всей стране
1 мар
Заморозки в апреле: к чему готовиться жителям столицы
28 февр
Такого еще не было: синоптик дал неутешительный прогноз — когда в Москве сойдет снег
27 февр
Снежный паралич: Петербург накрыла сильная метель
27 февр
Три комплекта термобелья: юная актриса Алиса Руденко о съемках лета зимой
26 февр
Москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
«С лицом жертвы»: Тутберидзе назвала российских фигуристов неблагодарными
12:30
«Первая проба»: когда в Москву придет настоящая весна
12:22
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
12:18
Горнолыжница Ворончихина стала первым российским призером Паралимпиады-2026
12:11
Весна не радует? Психолог объяснила, почему в первые теплые недели появляется тревога
12:00
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Сейчас читают

До пяти миллионов: За клевету в домовых чатах могут наказать рублем
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить