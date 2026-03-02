После снежной зимы тепла не ждать? Какой будет погода весной и летом в Москве

В последние недели соцсети и СМИ «радуют» всех новостями о том, что снег в Москве и в принципе в центральной части России сойдет не раньше мая. Но так ли это? И правда ли, что после такой снежной зимы столицу ожидает очень жаркое лето?

Подробно обо всем этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Дарья Гущина, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ.

Гущина Дарья

Профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ

Как быстро в Москве сойдет снег в 2026 году

Какой будет погода весной и летом в Москве в 2026 году? Фото: Getty Images / WDnet

По словам эксперта, активного таяния снега следует ожидать при устойчиво положительной температуре.

«Безусловно, рекордная высота снежного покрова в Москве не даст ему сойти так быстро, как при паре десятков сантиметров. Но при этом проводить однозначную линейную связь между высотой сугробов и датой их схода нельзя. Потому что это в большей степени зависит не только от количества снега, но и от грядущей погоды. А именно, будут ли у нас дожди, потому что они сильно способствуют тому, чтобы снег сходил быстро», — отметила Гущина.

При этом, как заметила климатолог, дождь будет способствовать уменьшению высоты сугробов даже больше, чем положительные температуры, потому что они должны быть стабиль в пять-десять градусов примерно неделю-полторы для такого хорошего эффекта.

Были годы, когда снега лежало не так много, порядка 20 или 30 сантиметров. Но тогда до конца марта, а то и до середины апреля держалась отрицательная температура, и эти 30 сантиметров прекрасно себе лежали.

Конечно, они слегка уменьшались от солнца, но из-за отсутствия дождя или стабильно высоких температур активного таяния не было.

«Поскольку погоду мы можем прогнозировать на конкретный день или на конкретную неделю с заблаговременностью не больше чем десять дней, то, конечно, сейчас сказать, какие условия будут в третьей декаде марта, не получится. И сложится ли так, что будет вдруг очень тепло и сойдет быстро снег, пока неизвестно. Единственное — метровые сугробы очень быстро не сойдут, поэтому первую половину марта снег точно еще будет, а вот дальше, сойдет ли он до начала апреля или в середине, мы пока сказать не можем», — говорит эксперт.

Почему этой зимой выпало аномально много снега

Какой будет погода весной и летом в Москве в 2026 году? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но почему в этом году вообще появились такие высокие сугробы? По словам Гущиной, зависит это исключительно от погодных условий, которые сейчас постоянно меняются — притом, что в последние 10-20 лет снега тенденциозно становилось все меньше.

«В этом году у нас было большое количество южных циклонов, которые выходили из района Средиземноморья и Черного моря. Как правило, сильные снегопады связаны именно с ними, потому что когда циклоны приходят, например, с Арктики, они несут арктический сухой холодный воздух, который не может вмещать в себя большое количество водяного пара. Поэтому с приходом арктического воздуха никогда сильные снегопады не связаны», — объясняет эксперт.

У южных циклонов совсем другая история. С одной стороны, это воздух с большими запасами влаги, и приход такого циклона может сопровождаться обильными снегопадами.

Но надо, чтобы при этом была температура не выше ноля, потому что иначе вместо снегопадов будет идти дождь. И в этом году совпали все условия, в том числе благодаря тому, что выпавший снег не таял, и дождей тоже не было.

Ожидает ли Москву жаркое лето в 2026 году

Какой будет погода весной и летом в Москве в 2026 году? Фото: www.legion-media.com/Oleg Elkov

Также сейчас многие предполагают приход жаркого лета, а также обилие комаров и клещей, которым было очень «сладко» зимовать под обилием снега.

«Что касается комаров и клещей, наверное, такое можно прогнозировать, потому что зима с обильными снегопадами способствует хорошему увлажнению почвы. И если не будет какого-то форс-мажора в виде серьезной жары, когда снег не пойдет вниз, а испарится, то это поспособствует хорошему увлажнению, которое, вероятно, поможет размножению клещей. Я не биолог, но читала, что это как раз подходящие условия», — подметила Гущина.

А вот что касается утверждения, что после холодной снежной зимы следуют жаркие весна или лето, статистически никак не доказано.

«Сейчас появились прогнозы на март по данным Гидрометцентра. Я специально смотрела, и там очень интересная картинка. Вся наша страна имеет достаточно симметричное распределение. В центре, на северных районах Западной Сибири и на Урале видно четкое ядро с отрицательными аномалиями температуры. Но это не значит, что какие-то пять дней не могут быть очень теплыми, так как там средние температурные показатели. Однако сейчас в этих регионах ожидаются температуры холоднее нормы», — подчеркнула эксперт.

А вот на востоке и западе они, наоборот, будут теплее нормы, особенно в самых западных и самых восточных регионах. То есть в Приморье, в Псковской и Калининградской областях.

Если же говорить про Московский регион, то на март, по словам профессора, ожидаются аномалии температуры немного выше нормы, то есть примерно на пару градусов выше выше средней мартовской температуры.