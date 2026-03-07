«Мы не легкая добыча»: глава ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны

Президент ОАЭ аль-Нахайян: государство находится в состоянии войны

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально находятся в состоянии войны на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на серьезность ситуации, власти полностью контролируют обстановку.

«ОАЭ в порядке. Я благодарю военных за их роль и службу во время этой войны, а также благодарю остальные органы безопасности», — заявил Аль Нахайян.

Президент признал, что страна сейчас переживает один из самых трудных этапов в своей современной истории. По его словам, вступление в конфликт стало вынужденной мерой для защиты суверенитета.

«Я обещаю, что мы выполним свой долг, потому что это заставило нас защищать наш народ и нашу страну. У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча», — отметил президент.

Атака США и Израиля на Иран

Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Это привело к гибели высшего руководства республики, включая аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иранские беспилотники атаковали военную базу США в Дубае. Летательные аппараты были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

