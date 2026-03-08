Авианосцы уйдут, а Израиль останется: ракета попала в синагогу под Иерусалимом

Израиль за сутки отразил 22 волны ракетных атак со стороны Ирана

Сейчас мы видим американо-израильскую агрессию против Ирана. Первую скрипку по массе вооружений играют США. Но какова тогда роль Тель-Авива? Свои интересы — бомбит Ливан, к которому у Вашингтона претензий нет.

Израиль пытается американскими руками расправиться с соперниками — или это Пентагон подтянул младшего партнера, реализуя собственную затаенную месть? В конце концов авианосцы уплывут домой. А Израиль останется. С чем — пока по нему прилетает каждый день. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Михаила Лурье.

Все дома, которые были вокруг парка, полностью разрушены и не поддаются восстановлению. Машины, которые стояли в непосредственной близости к парку, полностью сожжены.

Самые страшные разрушения — вокруг небольшого городского парка под Иерусалимом. Здесь ракета ударила в синагогу, бомбоубежище и по окрестным домам. Девять человек погибли, в том числе трое детей. Около сорока местных жителей получили ранения. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

«Я вижу две вспышки, в этот момент пригибаю голову — и тут же слышу взрыв. Улица буквально ходуном ходит: летит черепица, все вокруг сотрясается», — вспоминает житель города Бейт-Шемеш Хагай Леви.

Это только один из ударов. Сирены звучат по всему Израилю. В момент атак улицы сразу пустеют, закрываются магазины. Жители спешат в бетонные укрытия. Время на то, чтобы спрятаться, идет на минуты.

Основные цели Ирана — это авиабазы, штабы, радиолокационные станции. Но зачастую ракеты и беспилотники падают на жилые кварталы.

«Эта большая ракета прилетела из Ирана. Наш „Железный купол“ и другие средства ПВО работают в усиленном режиме. Но когда речь идет о баллистических ракетах, риск всегда остается, это очень сложная цель», — рассказал житель города Бейт-Шемеш Бен.

Огонь ведется сразу по нескольким направлениям. Центральная часть страны принимает на себя основной удар. Цель номер один — Тель-Авив и города-спутники. Туда чаще летят тяжелые ракеты.

«Меня впечатляет непоколебимая стойкость граждан. В обороне необходима железная дисциплина, железная дисциплина и твердая решимость, и у нас этого здесь предостаточно», — выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На востоке, в Бней-Браке, осколок попал прямо в жилую многоэтажку.

За моей спиной находится здание, которое очень сильно пострадало, и это, заметьте, только осколок ракеты, не сама ракета. Полностью повреждены окна, стены, и не только в этом здании, но и во многих соседних.

На севере под прицелом — Хайфа. Целью был зенитно-ракетный комплекс, но в этот раз — без разрушений.

С начала новой фазы войны в Израиле погибли 12 мирных жителей. Ранены больше сотни. Страна пережила уже двадцать две волны атак, и этой ночью снова эвакуировали сразу несколько кварталов. В том числе аэропорт Бен-Гурион.

Из-за закрытия неба над Персидским заливом в регионе оказалось заблокировано более 20 тысяч российских туристов и транзитных пассажиров. Билеты туда не продаются и сейчас.

Впрочем, правительство довольно быстро сумело организовать выездную кампанию, ее подробно обсудили на совещании с президентом в среду. И на данный момент уже можно констатировать, что большинство из тех, кто хотел улететь, — тот улетел. Но кто-то остался, тем более что в каждом государстве и в каждом даже отдельном эмирате ОАЭ решили по-своему, как быть с застрявшими. Где-то даже местные власти оплачивают проживание сверх срока.

Монархии залива очень заботятся о собственном имидже, тем более с Россией хорошие отношения.

«Я разговаривал недавно с нашими коллегами в странах Персидского залива, с руководством этих стран. Они заверили меня в том, что делают все для того, чтобы оказать содействие нашим гражданам. Но помощь нашим гражданам, хочу напомнить, — это прежде всего наша с вами задача», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.