Четыре преемника и удар по военным базам: что известно об иранской военной операции «Безумец»

NYT: Иран заранее спланировал ответную операцию под кодовым названием «Безумец»

Тегеран спланировал масштабную ответную операцию под кодовым названием «Безумец» еще после атак США на ядерные объекты исламской республики в 2025 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Стратегия была одобрена незадолго до ликвидации аятоллы Али Хаменеи в ходе нынешних атак на страну.

По данным инсайдеров, иранская военная операция должна была начаться в ответ на повторное нападение или гибель верховного лидера. Сам Хаменеи заранее назначил по четыре преемника на каждый значимый пост в военных и гражданских структурах.

Согласно плану, первым шагом должны были стать ракетные удары по еврейскому государству, затем — атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке. Также планировались удары по гражданским объектам в аэропортах, отелях и посольствах, в которых могут находиться граждане США, чтобы сделать войну максимально затратной для США и их союзников, подорвав их экономику, в том числе в туристической сфере.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о проведении масштабной военной операции против Ирана. В тот день они нанесли десятки ударов по военным и гражданским объектам страны. В результате погибли сотни людей, включая детей.

Затем, 2 марта, Тель-Авив объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ заявили, что данная организация поддержала Тегеран в разгоревшемся конфликте и нанесла удары по территории Иерусалима. Так израильская армия вошла на юг Ливана.

