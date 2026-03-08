В Иране определились с кандидатом на пост верховного лидера страны
Власти страны сообщили о достижении договоренности среди духовенства по вопросу будущего руководителя государства.
Фото: © РИА Новости/Антон Быстров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Иране представители духовного руководства заявили о достижении консенсуса относительно кандидатуры нового верховного лидера страны. Об этом заявил член совета Мохаммад-Мехди Мирбагери.
«Было представлено решительное и полное мнение, которое является мнением большинства», — приводит его слова агентство Mehr.
При этом окончательное утверждение кандидатуры требует соблюдения процедур, связанных с форматом заседания Совета экспертов. Ряд представителей духовенства отмечает, что остается решить организационные вопросы, в частности способ официального подтверждения решения.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- США опасаются, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане
- 8 мар
- ВВС Израиля совершили восемь налетов на южный пригород Бейрута
- 8 мар
- «Нужно быть опасным»: как Европу охватили «ядерные настроения»
- 8 мар
- США могут отправить спецназ для захвата запасов ядерных материалов Ирана
- 8 мар
- Авианосцы уйдут, а Израиль останется: ракета попала в синагогу под Иерусалимом
- 8 мар
- Трамп и крестовый поход: США переписывают правила мировой игры
- 8 мар
- Без права голоса: как Трамп втянул Европу в войну с Ираном
- 8 мар
- Запад молчит о жертвах в Минабе, но Ормузский пролив заставит его услышать
- 8 мар
- Ближний Восток в огне: Иран наносит ответные удары по базам США
- 8 мар
- «В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера
74%
Нашли ошибку?