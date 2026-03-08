В Иране определились с кандидатом на пост верховного лидера страны

Алексей Мокряков
Власти страны сообщили о достижении договоренности среди духовенства по вопросу будущего руководителя государства.

Кто будет новым лидером Ирана после Хаменеи

Фото: © РИА Новости/Антон Быстров

Тема:
В Иране представители духовного руководства заявили о достижении консенсуса относительно кандидатуры нового верховного лидера страны. Об этом заявил член совета Мохаммад-Мехди Мирбагери.

«Было представлено решительное и полное мнение, которое является мнением большинства», — приводит его слова агентство Mehr.

При этом окончательное утверждение кандидатуры требует соблюдения процедур, связанных с форматом заседания Совета экспертов. Ряд представителей духовенства отмечает, что остается решить организационные вопросы, в частности способ официального подтверждения решения.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Тема:
