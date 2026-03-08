Боевые подруги: как медсестры спасают жизни в зоне СВО

Бойцы поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта.
Фото, видео: Известия; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Медсестры несут службу в зоне СВО, помогая бойцам и мирным жителям
Медсестры каждый день несут опасную и тяжелую службу наравне с мужчинами в зоне специальной военной операции. Наши героини рассказали 5-tv.ru о том, как работают в госпиталях, спасая жизни товарищей.
В Международный женский день бойцы группировки войск «Центр» поздравили работниц медслужбы, трудящихся в зоне СВО, и подарили им цветы. О своих буднях рассказала военнослужащая-доброволец Екатерина Евишева — медсестра-анестезист. Она находится в зоне спецоперации с 2023 года.
Первые два года службы Екатерина помогала раненым в Луганской Народной Республике, а сейчас работает на кураховском участке в Донецкой Народной Республике.
Отважная медсестра помогает не только военным, но и гражданским. Она рассказала, как накануне ей привезли женщину 1944 года рождения с инсультом.
«Мы ее смогли стабилизировать и передать гражданской скорой», — вспоминает Евишева.
За время своей работы в зоне спецоперации медработница спасла около 700 жизней.
Ее коллега, медсестра Светлана Васильева трудится в зоне СВО уже год и девять месяцев, перевязывая раненых, ставя им уколы, проводя ЭКГ и исполняя другие обязанности. Медицинскую профессию она выбрала по примеру сестры Ирины, ставшей терапевтом.
Васильева помогает и тем, кто нуждается в реабилитации после госпиталя. По ее словам, улыбкой и любовью можно исцелить уныние лечащегося бойца, и это так же важно, как заживление ран.
Другая героиня — Ольга Ожерельева — работает старшей медсестрой уже пять месяцев, в зону СВО она отправилась, чтобы помогать раненым российским военным и простым людям. По ее словам, основные тяготы на службе связаны с психологической нагрузкой.
«Все военное, нужно привыкнуть к командованию. Начальство строгое, конечно, но так, думаю, нужно, потому что здесь по-другому никак», — отметила она.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как отмечать 8 Марта в Москве.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- На передовой: как женщины осваивают профессию оператора дронов в зоне СВО
- 7 мар
- ПВО отразила удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 мар
- Экипаж Ка-52м сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 мар
- Российские войска освободили населенный пункт Сосновое в ДНР
- 6 мар
- Добровольцы из Москвы сшили и отправили в зону СВО подсумки для служебных собак
- 6 мар
- Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
- 6 мар
- «Ураган» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 мар
- «Мста-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мар
- РФ и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200
- 5 мар
- Расчеты БПЛА обеспечили прикрытие для штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
69%
Нашли ошибку?