Боевые подруги: как медсестры спасают жизни в зоне СВО

Сергей Добровинский
Эксклюзив

Бойцы поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Спецоперация

Медсестры несут службу в зоне СВО, помогая бойцам и мирным жителям

Медсестры каждый день несут опасную и тяжелую службу наравне с мужчинами в зоне специальной военной операции. Наши героини рассказали 5-tv.ru о том, как работают в госпиталях, спасая жизни товарищей.

В Международный женский день бойцы группировки войск «Центр» поздравили работниц медслужбы, трудящихся в зоне СВО, и подарили им цветы. О своих буднях рассказала военнослужащая-доброволец Екатерина Евишева — медсестра-анестезист. Она находится в зоне спецоперации с 2023 года.

Первые два года службы Екатерина помогала раненым в Луганской Народной Республике, а сейчас работает на кураховском участке в Донецкой Народной Республике.

Отважная медсестра помогает не только военным, но и гражданским. Она рассказала, как накануне ей привезли женщину 1944 года рождения с инсультом.

«Мы ее смогли стабилизировать и передать гражданской скорой», — вспоминает Евишева.

За время своей работы в зоне спецоперации медработница спасла около 700 жизней.

Ее коллега, медсестра Светлана Васильева трудится в зоне СВО уже год и девять месяцев, перевязывая раненых, ставя им уколы, проводя ЭКГ и исполняя другие обязанности. Медицинскую профессию она выбрала по примеру сестры Ирины, ставшей терапевтом.

Васильева помогает и тем, кто нуждается в реабилитации после госпиталя. По ее словам, улыбкой и любовью можно исцелить уныние лечащегося бойца, и это так же важно, как заживление ран.

Другая героиня — Ольга Ожерельева — работает старшей медсестрой уже пять месяцев, в зону СВО она отправилась, чтобы помогать раненым российским военным и простым людям. По ее словам, основные тяготы на службе связаны с психологической нагрузкой.

«Все военное, нужно привыкнуть к командованию. Начальство строгое, конечно, но так, думаю, нужно, потому что здесь по-другому никак», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отмечать 8 Марта в Москве.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

