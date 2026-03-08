Неделя войны с Ираном стоила США около $6 млрд

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 8 0

Из них, по данным СМИ четыре миллиарда были потрачены на боеприпасы для перехвата ракет.

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

NYT: Одна неделя войны с Ираном стоила США около 6 миллиарда долларов

Неделя войны с Ираном стоила США около шести миллиардов долларов. Такую сумму указывает в своем материале The New York Times.

По данным издания, из шести четыре миллиарда долларов было потрачено на боеприпасы, в основном, для перехвата иранских ракет.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее КСИР заявил об ударе по вертолетной базе США в Кувейте. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
8 мар
Взрывы на нефтехранилищах в Иране могут вызвать кислотные дожди
8 мар
Четыре преемника и удар по военным базам: что известно об иранской военной операции «Безумец»
8 мар
США опасаются, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане
8 мар
В Иране определились с кандидатом на пост верховного лидера страны
8 мар
ВВС Израиля совершили восемь налетов на южный пригород Бейрута
8 мар
«Нужно быть опасным»: как Европу охватили «ядерные настроения»
8 мар
США могут отправить спецназ для захвата запасов ядерных материалов Ирана
8 мар
Авианосцы уйдут, а Израиль останется: ракета попала в синагогу под Иерусалимом
8 мар
Трамп и крестовый поход: США переписывают правила мировой игры
8 мар
Без права голоса: как Трамп втянул Европу в войну с Ираном
+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:23
Неделя войны с Ираном стоила США около $6 млрд
13:22
«Водители ждут по 30 минут»: в Тегеране на автозаправках образовались очереди
12:54
Двое детей пострадали в результате падения высоковольтного кабеля в Москве
12:49
КСИР заявил об ударе по вертолетной базе США в Кувейте
12:27
Взрывы на нефтехранилищах в Иране могут вызвать кислотные дожди
12:24
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны

Сейчас читают

На передовой: как женщины осваивают профессию оператора дронов в зоне СВО
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Сокровища на миллиарды: как охотник за золотом нашел легендарный галеон
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить