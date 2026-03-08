Вторая неделя конфликта: США потратили шесть миллиардов долларов на войну с Ираном

The New York Times: неделя войны с Ираном стоила США около 6 миллиардов долларов

Вооруженный конфликт Израиля и США с Ираном продолжается уже вторую неделю. Девятый день противостояния ознаменовался рядом серьезных заявлений, однако боевые действия не сбавляют обороты, а стороны анонсируют новые удары.

В Иране представители духовного руководства заявили о достижении консенсуса относительно кандидатуры нового верховного лидера страны. Однако окончательное утверждение кандидатуры требует соблюдения ряда процедур, связанных с форматом заседания Совета экспертов. Ожидается, что верховным лидером Ирана станет сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи.

По информации The New York Times, неделя войны с Ираном стоила США около шести миллиардов долларов. Из них четыре миллиарда долларов были потрачены на боеприпасы, в основном для перехвата иранских ракет.

Экипажи боевых самолетов военно-воздушных сил Израиля (ЦАХАЛ) совершили серию атак на южный пригород Бейрута — Дахию. Всего летчики совершили восемь рейдов. Целями атак стали объекты шиитского движения «Хезболла». Позже стало известно, с начала операции против движения «Хезболла» погибли первые два военнослужащих.

Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ключевых командиров ливанского подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действовавших в Бейруте.

Позднее КСИР заявил об ударе по вертолетной базе США Аль-Адири в Кувейте. Атака была совершена с помощью БПЛА и баллистических ракет. Уточняется, что повреждены центры обслуживания вертолетов, резервуары с топливом, а также командный центр.

Также КСИР нанес удары ракетами нового поколения по Израилю. Атакованы объекты в Беэр-Шеве, Тель-Авиве, а также авиабаза военно-воздушных сил США Аль-Азрак в Иордании.

Кроме того, издание Ynet сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ударили по иранскому опреснительному комплексу, однако позже информация была опровергнута властями Эмиратов. Израильская армия также заявила, что не имеет отношения к этой атаке.

В столице Ирана Тегеране прогремела серия мощных взрывов. Момент атаки попал на видео, которое тут же разошлось по социальным сетям. По одной версии, был атакован нефтепровод, по другой — из-за удара загорелся бензин, разлившийся в канавы.

Также стало известно, что в США обсуждают возможность отправить подразделения спецназа для захвата запасов ядерных материалов в Иране. Помимо этого, в США выразили обеспокоенность тем, что Иран может получить доступ к запасам обогащенного урана, находящимся на территории ядерного центра в городе Исфахан.

В то же время Израиль впервые после начала конфликта с Ираном частично открыл воздушное пространство на вылет из страны. Первые рейсы с пассажирами вылетели в воскресенье, 8 марта, из аэропорта Бен-Гурион. Уточняется, что рейсы выполняются местными авиакомпаниями, такими как El Al, Israir и Arkia, однако действует ряд ограничений.

