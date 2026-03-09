Впервые с 30 августа 2022 года цена нефти Brent на бирже ICE превысила $102

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Нефть дорожает на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, распространившегося на ряд регионов Ближнего Востока.

Насколько повысилась цена нефти Brent на IСЕ из-за Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 102 доллара за баррель. Такое удорожание зарегистрировано впервые с 30 августа 2022 года. Об этом сообщают аналитики ТАСС, ссылаясь на данные торгов. Отмечается, что в 01:00 по московскому времени стоимость нефти выросла на 9,46% и достигла 102,15 доллара за баррель. В следующие минуты рост значительно ускорился, и показатели поднялись еще на 10% — до 102,66 доллара.

По данным биржи ICE, 6 марта цена нефти марки Brent подорожала до 90 долларов за баррель впервые с 19 апреля 2024 года. В период с 16:47 по 16:51 по московскому времени цена показала рост сначала на 5,37%, а потом на 5,6% и увеличилась до 90,19 доллара. До этого момента максимальная отметка держалась на уровне 85 долларов за баррель.

Нефть начала дорожать в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, начавшимся с первых ударов Вооруженных сил (ВС) США и Израиля по Ирану. В результате были убиты представители руководства исламской республики, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и члены его семьи. Ответными ударами Тегеран поражал территории Израиля и американские военные базы в странах Персидского залива, был перекрыт Ормузский пролив, пропускавший около 20% мировой нефти.

По подсчетам аналитиков издания Daily Mail, из-за перебоев поставок на мировом рынке энергоресурсов Великобритания оказалась в трудной ситуации — запасов газа в хранилищах не более чем на двое суток. Прежде эксперты американской газеты The Wall Street Journal сообщали о вероятном изменении подхода государств Евросоюза к энергетическому взаимодействию с Россией, если блокада Персидского залива затянется.

Ранее 5-tv.ru писал о напряженности между США и Израилем, возрастающей после атаки на нефтяные объекты Ирана. Вашингтон бомбит Тегеран, но выступает против поражения энергетической инфраструктуры, что может стать причиной конфликта с союзником Тель-Авивом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
9 мар
Напряженность между США и Израилем растет после атаки на нефтяные объекты Ирана
9 мар
В США сообщили об отсутствии планов атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана
8 мар
Израиль нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране
8 мар
В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане
8 мар
Вторая неделя конфликта: США потратили шесть миллиардов долларов на войну с Ираном
8 мар
Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
8 мар
Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток
8 мар
В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане
8 мар
В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану
8 мар
Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:58
Пейте с осторожностью: врач объяснил, у кого кофе вызывает гипертонию
3:39
Трамп пообещал падение цен на нефть после устранения угрозы со стороны Ирана
3:20
Ошибка молодоженов: почему обручальное кольцо не должно быть импульсивной покупкой
2:59
Впервые с 30 августа 2022 года цена нефти Brent на бирже ICE превысила $102
2:35
Кровля пансионата загорелась в результате атаки украинского дрона на Кубани
2:15
Напряженность между США и Израилем растет после атаки на нефтяные объекты Ирана

Сейчас читают

Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить