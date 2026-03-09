В Москве ожидается потепление и небольшие осадки 9 марта

Борис Сатаров
На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Какая погода будет в Москве 9 марта

Погода

Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 9 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от плюс двух до четырех градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус одного. В Московской области днем будет от плюс одного до плюс шести градусов, а ночью температура может упасть до минус трех.

Ожидается юго-восточный ветер с переходом на западный со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять 752–755 мм ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 6 марта предупредил о похолодании в праздничные выходные в Москве и области. По его словам, несмотря на сложную синоптическую ситуацию, в столице и на западе Подмосковья погода останется достаточно комфортной для весны.

Погода
