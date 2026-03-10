Иран атаковал военную базу США в иракском Курдистане
Тегеран продолжает отвечать на удары Тель-Авива и Вашингтона.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Иран нанес удары по военной базе США Харир в иракском Курдистане. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении говорится, что по американскому объекту было выпущено пять ракет. Ранее Тегеран с помощью дронов атаковал базу США в иракском Эрбиле.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.
