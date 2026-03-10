В столице Катара раздалась серия мощных взрывов
Предварительно работает ПВО.
Фото: Reuters/Mohammed Salem
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Серия мощных взрывов раздалась в столице Катара Дохе. Об этом пишет Reuters.
Очевидцы в беседе с представителями агентства сообщают, что в городе работает ПВО
Конфликт на Ближнем Востоке
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.
Многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.
Ранее 5-tv.ru уже сообщал об ударах в Дохе — эскалация на Ближнем Востоке продолжается.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 мар
- Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
- 10 мар
- В Иране под удар попал аэропорт города Шираз — горят топливные склады
- 10 мар
- «Более интересные направления»: топливный кризис стал для России окном возможностей
- 10 мар
- Израиль ударил по командным пунктам «Хезболлы» в Ливане
- 10 мар
- Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии
- 10 мар
- Планы на лето изменились? Стоит ли рассчитывать на доступный отдых в Турции
- 10 мар
- «Топить их веселее»: военные США об ударах по иранским судам
- 10 мар
- «Русские снова в деле»: РФ вернулась на мировой рынок нефти из-за войны в Иране
- 10 мар
- Не лидеры, а вассалы: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за потакание США
- 10 мар
- Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне
Читайте также
93%
Нашли ошибку?