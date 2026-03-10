В столице Катара раздалась серия мощных взрывов

Серия мощных взрывов раздалась в столице Катара Дохе. Об этом пишет Reuters.

Очевидцы в беседе с представителями агентства сообщают, что в городе работает ПВО

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.

Многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал об ударах в Дохе — эскалация на Ближнем Востоке продолжается.

