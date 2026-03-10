Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
Удар пришелся по подземной части комплекса.
Фото: Reuters/VIDEO OBTAINED BY REUTERS
ЦАХАЛ атаковал исследовательский комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по разработке и производству баллистических ракет, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Удары были нанесены и по главному штабу сил «Аль-Кудс».
В комплексе целями стала подземная зона, там шли испытания и проводили эксперименты, связанные с ракетами.
ВВС Израиля также сообщили, что был нанесен удар по производственным площадкам систем противовоздушной обороны.
Эскалация на Ближнем Востоке
Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США при поддержке Израиля 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.
Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства. Официальное подтверждение смерти лидера прозвучало утром 1 марта, после чего власти объявили сорокадневный траур.
В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране под удар попал аэропорт города Шираз — горят топливные склады. Отмечается, что после удара и последующих взрывов начался пожар на топливных складах на территории воздушной гавани.
