ОАЭ полностью закрыли крупнейший нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) полностью закрыли свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод Abu Dhabi National Oil Co после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе приостановил работу после того, как атака БПЛА спровоцировала пожар в промышленной зоне, где он находится», — говорится в публикации.

В ходе атаки на прилегающей территории начался пожар. В данный момент в компании оценивают ущерб. Известно, что мощность этого завода составляет 922 тысячи баррелей в сутки, он является одним из крупнейших в мире.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших в результате обстрелов с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

