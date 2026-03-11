Иран призвал страны Ближнего Востока передавать данные об объектах США и Израиля

Вооруженные силы (ВС) Ирана попросили мусульман в стране и на всем Ближнем Востоке указывать на расположение военных объектов США и Израиля. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, его заявление передает государственное агентство Defa Press.

Это нужно для того, чтобы осуществлять большее количество более точных ударов во избежание попадания по мирным целям.

«Я призываю мусульман региона и страны показать нам укрытия американских и сионистских сил, чтобы они сами не пострадали, и чтобы мы могли нанести по ним более точные удары», — сказал Шекарчи.

Пресс-секретарь также добавил, что Штаты и Израиль используют людей в регионе в качестве «живого щита». Такое сотрудничество, по его словам, поможет установить безопасность в регионе. Шекарчи также в своем заявлении призвал жителей не прикрывать американские силы.

Атака США и Израиля на Иран

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших в результате обстрелов с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

