Иран нанес удары по базе ВМС США в Иракском Курдистане

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Также был обстрелян центр Тель-Авива.

Иран ударил по ВМС США

Фото: Reuters/Karamallah Daher

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран нанес удар по базе Военно-морских сил США в Иракском Курдистане. Об этом проинформировал Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В ходе этой волны базы американо-сионистского врага в Эрбиле (Иракский Курдистан — Прим. ред.), Пятый флот ВМС США, а также район Беэр-Яаков в сердце Тель-Авива были обстреляны», — говорится в сообщении.

Иран применили ракеты «Хейбар-Шекан, «Гадр» с несколькими боеголовками весом в одну тонну. Также они использовали тяжелые ракеты с разделяемой боеголовкой «Хорремшахр» и «Хейбар».

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран призвал страны Ближнего Востока передавать данные об объектах США и Израиля. Эти данные необходимы для нанесения более точных ударов по военным объектам, и минимизировать попадания по мирным целям.

Тема:
Война в Иране
