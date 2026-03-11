Четыре взрыва прогремели в Бахрейне

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

В стране сработали сирены, призывающие жителей укрыться в безопасном месте.

Взрывы в Бахрейне

Фото: Reuters/Raghed Waked

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Четыре взрыва прогремели в Бахрейне. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Четыре громких взрыва прозвучали в Бахрейне после того, как сработали сирены», — проинформировали СМИ.

Жителей призывали сохранять спокойствие и укрыться в ближайшем безопасном месте.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре человека пострадали от падения двух беспилотников в районе аэропорта Дубая. Всего с начала конфликта на территории страны были ранены 122 человека. А силы противовоздушной обороны перехватили более 1300 дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
11 мар
Иран нанес удары по базе ВМС США в Иракском Курдистане
11 мар
Война затягивается: хватит ли у США и Израиля ресурсов для сухопутной операции в Иране
11 мар
Иран призвал страны Ближнего Востока передавать данные об объектах США и Израиля
11 мар
Моджтаба Хаменеи был ранен в ходе атаки США и Израиля на Иран
11 мар
Пезешкиан в разговоре с Путиным призвал осудить действия США и Израиля
10 мар
Более 15 тысяч иранцев ранены в результате ударов США и Израиля с 28 февраля
10 мар
Здание Генконсульства РФ в Исфахане пострадало в результате атаки 8 марта
10 мар
Трамп готов к диалогу с Ираном при условии продуктивности переговоров
10 мар
Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля
10 мар
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Четыре взрыва прогремели в Бахрейне
12:10
Армия России освободила населенный пункт Червоная Заря в Сумской области
12:04
Поддерживать иммунитет: какие продукты полезны мужчинам после 25 лет
11:48
Более 400 тонн гуманитарной помощи передали московские профсоюзы в зону СВО
11:31
Иран нанес удары по базе ВМС США в Иракском Курдистане
11:30
Война затягивается: хватит ли у США и Израиля ресурсов для сухопутной операции в Иране

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
«Рыдаю третьи сутки»: стал известен диагноз Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить