Четыре взрыва прогремели в Бахрейне
В стране сработали сирены, призывающие жителей укрыться в безопасном месте.
Фото: Reuters/Raghed Waked
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Четыре взрыва прогремели в Бахрейне. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Четыре громких взрыва прозвучали в Бахрейне после того, как сработали сирены», — проинформировали СМИ.
Жителей призывали сохранять спокойствие и укрыться в ближайшем безопасном месте.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
Президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.
Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.
Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре человека пострадали от падения двух беспилотников в районе аэропорта Дубая. Всего с начала конфликта на территории страны были ранены 122 человека. А силы противовоздушной обороны перехватили более 1300 дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 мар
- Иран нанес удары по базе ВМС США в Иракском Курдистане
- 11 мар
- Война затягивается: хватит ли у США и Израиля ресурсов для сухопутной операции в Иране
- 11 мар
- Иран призвал страны Ближнего Востока передавать данные об объектах США и Израиля
- 11 мар
- Моджтаба Хаменеи был ранен в ходе атаки США и Израиля на Иран
- 11 мар
- Пезешкиан в разговоре с Путиным призвал осудить действия США и Израиля
- 10 мар
- Более 15 тысяч иранцев ранены в результате ударов США и Израиля с 28 февраля
- 10 мар
- Здание Генконсульства РФ в Исфахане пострадало в результате атаки 8 марта
- 10 мар
- Трамп готов к диалогу с Ираном при условии продуктивности переговоров
- 10 мар
- Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля
- 10 мар
- Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Читайте также
93%
Нашли ошибку?