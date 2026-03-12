Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года

Спустя два года удалось похоронить останки погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле» инвалида-колясочника Максима Вербенина. Об этом рассказала его мама Алена Вербенина в беседе с 5-tv.ru.

Долгое время Максим считался пропавшим без вести, так как не удавалось найти даже его ДНК — все превратилось в пыль, а его коляска из металла расплавилась при пожаре, говорит женщина. В августе 2025 года следователи все же смогли идентифицировать мужчину.

«В августе 2025-го года позвонил следователь и сказал, что останки найдены и подтверждены», — рассказала родительница.

Затем пришлось переделывать свидетельство о смерти — по тому документу сын признавался умершим в октябре 2024 года, так как числился пропавшим без вести. В подобной ситуации человека автоматически признают умершим спустя семь месяцев.

После того как «Крокус» выделил женщине хорошего юриста, она смогла наконец получить свидетельство с верной датой смерти сына — 22 марта 2024 года. Потом, уже 22 февраля 2026 года, Максима смогли похоронить. Его могила находится на Троекуровском кладбище. Организаций занималась администрация «Крокуса».

На концерт группы «Пикник» молодой человек отправился 22 марта 2024 года вместе со своей девушкой Натальей. Примерно за час до начала Максим прислал маме последний снимок из такси.

Когда началась стрельба, молодой человек сказал девушке, чтобы она спасалась без него. Максима ранили в спину, он упал с коляски прямо на Наталью и тем самым спас ее. Потом начался пожар. Девушка смогла чудом спастись, но у нее были сильные ожоги.

По словам Алены, Наталья до сих пор не может отойти от этой трагедии и вернуться к нормальной жизни. Девушка сильно ограничила свой круг общения и все еще проходит лечение. В этом году 22 апреля Максиму могло исполниться 28 лет.

«Человек практически ни с кем не общается, до сих пор не может отойти от того, что произошло. Как и все люди, которые там находились. Из тех, кто остался в живых, к обычной жизни никто не вернулся, насколько я знаю», — сказала женщина.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 149 человек, сотни получили ранения. Пострадавшими признаны 609 человек. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание концертного зала. Общий ущерб объекту оценен почти в шесть миллиардов рублей.

