Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
Долгое время не удавалось найти даже его ДНК на месте трагедии.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Спустя два года удалось похоронить останки погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле» инвалида-колясочника Максима Вербенина. Об этом рассказала его мама Алена Вербенина в беседе с 5-tv.ru.
Долгое время Максим считался пропавшим без вести, так как не удавалось найти даже его ДНК — все превратилось в пыль, а его коляска из металла расплавилась при пожаре, говорит женщина. В августе 2025 года следователи все же смогли идентифицировать мужчину.
«В августе 2025-го года позвонил следователь и сказал, что останки найдены и подтверждены», — рассказала родительница.
Затем пришлось переделывать свидетельство о смерти — по тому документу сын признавался умершим в октябре 2024 года, так как числился пропавшим без вести. В подобной ситуации человека автоматически признают умершим спустя семь месяцев.
После того как «Крокус» выделил женщине хорошего юриста, она смогла наконец получить свидетельство с верной датой смерти сына — 22 марта 2024 года. Потом, уже 22 февраля 2026 года, Максима смогли похоронить. Его могила находится на Троекуровском кладбище. Организаций занималась администрация «Крокуса».
На концерт группы «Пикник» молодой человек отправился 22 марта 2024 года вместе со своей девушкой Натальей. Примерно за час до начала Максим прислал маме последний снимок из такси.
Когда началась стрельба, молодой человек сказал девушке, чтобы она спасалась без него. Максима ранили в спину, он упал с коляски прямо на Наталью и тем самым спас ее. Потом начался пожар. Девушка смогла чудом спастись, но у нее были сильные ожоги.
По словам Алены, Наталья до сих пор не может отойти от этой трагедии и вернуться к нормальной жизни. Девушка сильно ограничила свой круг общения и все еще проходит лечение. В этом году 22 апреля Максиму могло исполниться 28 лет.
«Человек практически ни с кем не общается, до сих пор не может отойти от того, что произошло. Как и все люди, которые там находились. Из тех, кто остался в живых, к обычной жизни никто не вернулся, насколько я знаю», — сказала женщина.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 149 человек, сотни получили ранения. Пострадавшими признаны 609 человек. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание концертного зала. Общий ущерб объекту оценен почти в шесть миллиардов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что потерпевшие недовольны приговором убийцам из «Крокуса». Адвокаты пострадавших и родственников жертв намерены подавать апелляцию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- «Теперь мы муж и жена»: истории выживших в теракте «Крокус Сити Холла»
- 12 мар
- «Носят с собой оружие»: выжившие в «Крокусе» борются с психологическими травмами
- 12 мар
- Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно о здании спустя два года
- 12 мар
- «Они не раскаиваются»: потерпевшие недовольны приговором убийцам из «Крокуса»
- 12 мар
- Сумма исков потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» превысила 207 млн рублей
- 12 мар
- Фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор
- 12 мар
- Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненному заключению
- 12 мар
- Исполнителей теракта в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора
- 12 мар
- Приговор исполнителям теракта в «Крокусе» и их пособникам будет оглашен 12 марта
- 24 февр
- Стал известен общий ущерб по делу о теракте в «Крокусе»
70%
Нашли ошибку?