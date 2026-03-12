В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира «Хезболлы» в Бейруте
Территория Ливана с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке подвергается регулярным атакам.
Фото: Reuters/Stringer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира «Хезболлы» Абу-Дхарра Мохаммади в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который выступал координатором в ракетных войсках движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии.
«На этой неделе ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала Абу-Дхарра Мохаммади, командующего операциями ракетного подразделения КСИР в составе „Хезболлы“ в Бейруте», — отмечается в публикации ЦАХАЛ.
Также израильская разведка заявляет, что Мохаммади был центральной фигурой в военной координации между «Хезболлой» и иранским режимом.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили о том, что ею был атакован ядерный центр «Талеган», расположенный в Иране. Как утверждают израильские военные, Иран применял этот комплекс для «развития ключевых возможностей в области создания ядерного оружия». Об этом писал 5-tv.ru.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- Иран назвал условия переговоров с США и Израилем
- 12 мар
- Иран атаковал авиабазы и штаб-квартиру службы безопасности Израиля
- 12 мар
- Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
- 12 мар
- Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи
- 12 мар
- Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены
- 12 мар
- Гуманитарная катастрофа в Ливане: 700 тысяч беженцев, коллапс в больницах
- 12 мар
- За ночь 4%: стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель
- 12 мар
- Трамп заявил, что США победили Иран в первый час военной операции
- 12 мар
- Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
- 12 мар
- Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля
Читайте также
70%
Нашли ошибку?