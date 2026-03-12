В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира «Хезболлы» в Бейруте

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира «Хезболлы» Абу-Дхарра Мохаммади в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который выступал координатором в ракетных войсках движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии.

«На этой неделе ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала Абу-Дхарра Мохаммади, командующего операциями ракетного подразделения КСИР в составе „Хезболлы“ в Бейруте», — отмечается в публикации ЦАХАЛ.

Также израильская разведка заявляет, что Мохаммади был центральной фигурой в военной координации между «Хезболлой» и иранским режимом.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о том, что ею был атакован ядерный центр «Талеган», расположенный в Иране. Как утверждают израильские военные, Иран применял этот комплекс для «развития ключевых возможностей в области создания ядерного оружия». Об этом писал 5-tv.ru.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

