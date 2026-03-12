Израиль ударил по ядерному центру в Иране
Атаку подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Фото: Reuters/Raghed Waked
Израиль атаковал ядерный центр «Талеган», расположенный в Иране. Об этом заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.
Как утверждают израильские военные, Иран применял этот комплекс для «развития ключевых возможностей в области создания ядерного оружия».
Эскалация на Ближнем Востоке
Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран атаковал авиабазы и штаб-квартиру службы безопасности Израиля. Удар был нанес с помощью беспилотников «разрушительной силы».
