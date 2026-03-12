Израиль ударил по ядерному центру в Иране

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 140 0

Атаку подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль нанес удар по ядерному центру в Иране

Фото: Reuters/Raghed Waked

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Израиль атаковал ядерный центр «Талеган», расположенный в Иране. Об этом заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.

Как утверждают израильские военные, Иран применял этот комплекс для «развития ключевых возможностей в области создания ядерного оружия».

Эскалация на Ближнем Востоке

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран атаковал авиабазы и штаб-квартиру службы безопасности Израиля. Удар был нанес с помощью беспилотников «разрушительной силы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
12 мар
Иран атаковал авиабазы и штаб-квартиру службы безопасности Израиля
12 мар
Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
12 мар
Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи
12 мар
Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены
12 мар
Гуманитарная катастрофа в Ливане: 700 тысяч беженцев, коллапс в больницах
12 мар
В Иране подтвердили ранение нового верховного лидера страны
12 мар
За ночь 4%: стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель
12 мар
Трамп заявил, что США победили Иран в первый час военной операции
12 мар
Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
12 мар
Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно о здании спустя два года
14:27
Блогер Митрошина частично признала вину по делу об отмывании денег
14:23
«Они не раскаиваются»: потерпевшие недовольны приговором убийцам из «Крокуса»
14:09
Круз ни при чем: Николь Кидман рассказала, кто оказался худшим партнером по поцелуям
14:01
«Я всех простила»: что стало с Ларисой Долиной после скандала с квартирой
13:51
Зацепился за лед: как обнаружили тело мальчика в Подмосковье

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненному заключению

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео