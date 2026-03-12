Захарова предупредила о риске экологической катастрофы на Ближнем Востоке

Захарова: конфликт на Ближнем Востоке может вызвать экологическую катастрофу

Конфликт на Ближнем Востоке следует остановить, чтобы избежать экологической катастрофы. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Необходимо незамедлительно остановить военные действия, которые грозят катастрофой теперь уже мы видим, экологической и радиологической всему региону все это угрожает», — сказала она.

Дипломат назвала операцию США и Израиля против Ирана «военной авантюрой», которая уже коснулась других стран в регионе.

Москва обеспокоена разрастанием боевых действий. Захарова призвала стороны прийти к урегулированию конфликта путем дипломатического диалога.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после начала США и Израилем военной операции против Ирана 28 февраля. По территории исламской республики были нанесены сотни ударов, приведшие к гибели представителей руководства страны, включая верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также мирных жителей.

Тегеран ответил на действия Вашингтона и Тель-Авива атакой на израильские города и американские военные базы в регионе. Из-за начала конфликта многие страны Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство.

Боевые действия также привели к приостановке работы нескольких крупных нефтяных объектов и закрытию Ормузского пролива.

Жители Тегерана стали жаловаться на здоровье после «черного дождя», который прошел в регионе из-за взрывов на нефтехранилищах в Тегеране. Об этом писал 5-tv.ru.

