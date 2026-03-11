Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана

NYТ: жители Тегерана жалуются на раздражение кожи и глаз после «черного дождя»

Жители Тегерана жалуются на мигрень, кашель и раздражение кожи и глаз после «черного дождя», который образовался из-за взрывов на нефтехранилищах в Иране. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Одна из жительниц иранской столицы сообщила изданию, что вскоре после выхода из дома почувствовала зуд, а кожа ее лица покрылась «черными точками». Другая пострадавшая почувствовала удушье и жжение в глазах. Некоторые жители Тегерана также сообщили, что их автомобили покрылись маслянистой пленкой.

Эксперты отмечают, что горящая нефть выделяет большое количество углекислого газа в атмосферу, что вызывает удушье у всех, кто находится рядом. Кроме того, в воздух попало множество канцерогенов и опасных газов, таких как диоксид серы, тяжелые металлы, среди которых свинец, мышьяк и ртуть. Химикаты вызывают раздражение кожи и глаз и могут приводить к болезням сердца, легких и раку.

Ранее микробиолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru сообщил, что взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Иране — очень серьезная проблема для экологии. Выброс токсичных веществ с заводов вызывает кислотные дожди. Более того, эти опасные соединения угрожают странам Центральной Азии.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

