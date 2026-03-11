Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Горящее топливо выделяет большое количество углекислого газа в атмосферу.

Жители Тегерана жалуются на мигрень после черного дождя

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

NYТ: жители Тегерана жалуются на раздражение кожи и глаз после «черного дождя»

Жители Тегерана жалуются на мигрень, кашель и раздражение кожи и глаз после «черного дождя», который образовался из-за взрывов на нефтехранилищах в Иране. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Одна из жительниц иранской столицы сообщила изданию, что вскоре после выхода из дома почувствовала зуд, а кожа ее лица покрылась «черными точками». Другая пострадавшая почувствовала удушье и жжение в глазах. Некоторые жители Тегерана также сообщили, что их автомобили покрылись маслянистой пленкой.

Эксперты отмечают, что горящая нефть выделяет большое количество углекислого газа в атмосферу, что вызывает удушье у всех, кто находится рядом. Кроме того, в воздух попало множество канцерогенов и опасных газов, таких как диоксид серы, тяжелые металлы, среди которых свинец, мышьяк и ртуть. Химикаты вызывают раздражение кожи и глаз и могут приводить к болезням сердца, легких и раку.

Ранее микробиолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru сообщил, что взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Иране — очень серьезная проблема для экологии. Выброс токсичных веществ с заводов вызывает кислотные дожди. Более того, эти опасные соединения угрожают странам Центральной Азии.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
11 мар
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
11 мар
Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана
11 мар
«Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
11 мар
В Ормузском проливе подбили три грузовых судна
11 мар
США хотят разместить истребители и 500 солдат в Румынии
11 мар
ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
11 мар
«Сделано в США»: опубликованы кадры с обломками упавшей на школу в Минабе ракеты
11 мар
Четыре взрыва прогремели в Бахрейне
11 мар
Иран нанес удары по базе ВМС США в Иракском Курдистане
11 мар
Война затягивается: хватит ли у США и Израиля ресурсов для сухопутной операции в Иране
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
16:56
После теракта в Брянске 11 человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
16:56
Список запрещенных игрушек для детских садов появится в Амурской области
16:55
Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
16:52
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
16:47
Стивен Спилберг признан богатейшим в мире из знаменитостей

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео