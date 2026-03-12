«Наш союзник»: в Москве показали фильм о помогавших России военных из КНДР
Иностранные бойцы участвовали в освобождении Курской области в 2025 году.
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) стала единственной страной, которая откликнулась на просьбу России о помощи при освобождении Курской области в 2025 году. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала журналист и депутат Государственной Думы Марина Ким на премьере документального фильма «Корейский спецназ» в московском Музее Победы.
«Действительно, Корейская Народно-Демократическая Республика — это наш союзник, который единственный в мире пришел на помощь в самый сложный момент. Корейские бойцы абсолютно мужественно и с честью выполняли те боевые задачи, которые нужны были в тот момент», — отметила Марина Ким.
Фильм «Корейский спецназ» раскрывает детали не только боевой и физической подготовки иностранного подразделения, но и их быта в российских условиях.
«Этот героизм, безусловно, должен остаться на века в нашей исторической памяти. Были потери, и мы скорбим. Выражаем слова соболезнования семьям тех героев, которые сложили головы, чтобы можно было освободить Курскую землю от неонацистских захватчиков», — сказала депутат.
На премьеру пригласили ветеранов, членов молодежных и патриотических организаций, курсантов военных училищ, а также участников движения «Юнармия».
