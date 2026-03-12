«Наш союзник»: в Москве показали фильм о помогавших России военных из КНДР

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 46 0

Иностранные бойцы участвовали в освобождении Курской области в 2025 году.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

В Москве показали фильм о спецназовцах из КНДР, помогавших русским военным

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) стала единственной страной, которая откликнулась на просьбу России о помощи при освобождении Курской области в 2025 году. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала журналист и депутат Государственной Думы Марина Ким на премьере документального фильма «Корейский спецназ» в московском Музее Победы.

«Действительно, Корейская Народно-Демократическая Республика — это наш союзник, который единственный в мире пришел на помощь в самый сложный момент. Корейские бойцы абсолютно мужественно и с честью выполняли те боевые задачи, которые нужны были в тот момент», — отметила Марина Ким.

Фильм «Корейский спецназ» раскрывает детали не только боевой и физической подготовки иностранного подразделения, но и их быта в российских условиях.

«Этот героизм, безусловно, должен остаться на века в нашей исторической памяти. Были потери, и мы скорбим. Выражаем слова соболезнования семьям тех героев, которые сложили головы, чтобы можно было освободить Курскую землю от неонацистских захватчиков», — сказала депутат.

На премьеру пригласили ветеранов, членов молодежных и патриотических организаций, курсантов военных училищ, а также участников движения «Юнармия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


Тема:
Курская область
27 февр
В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
16 февр
Снежный ад: на Центральную Россию обрушился обильный снегопад
30 янв
Киев до сих пор удерживает в плену 12 жителей Курской области
22 янв
Захоронения с 524 телами обнаружили в Курской области после вторжения ВСУ
19 янв
Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
19 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами
10 янв
В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
6 янв
Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Судже
4 янв
Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа
1 янв
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ в новогоднюю ночь
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Французская TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
20:32
В России появится реестр надежных компаний, обслуживающих лифты
20:13
Экс-министру Абызову продлили арест до 15 июня по новому делу
20:12
В Подмосковье мужчина отравился похожим на черемшу ядовитым растением
19:53
В Абу-Даби появится первый православный храм
19:49
«Не считаю уместным»: Дональд Трамп о присутствии сборной Ирана на ЧМ по футболу

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание
Последствия издевательств в сети: женщина нашла 12-летнюю дочь мертвой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео