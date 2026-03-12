Французская TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

Французская энергетическая компания TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ. Информация об этом следует из заявления компании.

«Производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ», — таким образом TotalEnergies ответила на вопрос о состоянии деятельности на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель. Резкое повышение стоимости «черного золота» произошло на фоне сообщений об авариях судов в водах Персидского залива и закрытии нефтяных терминалов.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.