Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Премьер Израиля намекнул на продолжение точечных ударов по руководству Исламской Республики.

Почему новый лидер Ирана не может показаться на публике

Фото: © РИА Новости/Игорь Наймушин

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 марта в ходе первой пресс-конференции после начала военной операции против Ирана сообщил, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи вынужден скрываться с публики. Причиной он назвал предшествующее убийство его отца Али Хаменеи.

«В короткое время мы уничтожили <…> Хаменеи, а также многих избранных <…>, — он не может показываться на публике. <…> Я бы не стал давать гарантии жизни ни одному из лидеров террористических организаций», — заявил израильский премьер.

На вопрос журналиста о дальнейшей судьбе иранских лидеров Нетаньяху ответил, что не будет вдаваться в подробности, чтобы сохранить «элемент неожиданности». Он подчеркнул, что Израиль обладает значительным преимуществом и намерен достичь всех поставленных целей.

Совет экспертов назначил Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана единогласным решением 8 марта. Он стал третьим руководителем Исламской Республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о неприемлемости кандидатуры сына Хаменеи на этот пост. The New York Times сообщала, что Иран отложил назначение нового лидера из соображений безопасности сразу после гибели Али Хаменеи в результате удара США и Израиля.

Тема:
Война в Иране
