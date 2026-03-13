Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается
Премьер Израиля намекнул на продолжение точечных ударов по руководству Исламской Республики.
Фото: © РИА Новости/Игорь Наймушин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 марта в ходе первой пресс-конференции после начала военной операции против Ирана сообщил, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи вынужден скрываться с публики. Причиной он назвал предшествующее убийство его отца Али Хаменеи.
«В короткое время мы уничтожили <…> Хаменеи, а также многих избранных <…>, — он не может показываться на публике. <…> Я бы не стал давать гарантии жизни ни одному из лидеров террористических организаций», — заявил израильский премьер.
На вопрос журналиста о дальнейшей судьбе иранских лидеров Нетаньяху ответил, что не будет вдаваться в подробности, чтобы сохранить «элемент неожиданности». Он подчеркнул, что Израиль обладает значительным преимуществом и намерен достичь всех поставленных целей.
Совет экспертов назначил Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана единогласным решением 8 марта. Он стал третьим руководителем Исламской Республики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о неприемлемости кандидатуры сына Хаменеи на этот пост. The New York Times сообщала, что Иран отложил назначение нового лидера из соображений безопасности сразу после гибели Али Хаменеи в результате удара США и Израиля.
