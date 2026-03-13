Ранен, но не сломлен: новый лидер Ирана сделал заявление
В МИД заявили, что Моджтаба Хаменеи получил легкие травмы и чувствует себя хорошо.
Фото, видео: Reuters/Majid Khahi; 5-tv.ru
Новый лидер Ирана сделал первое заявление после сообщений о ранении
Тем временем в Иране новый верховный лидер, сын покойного Али Хаменеи, сделал первое официальное заявление после того, как появились сообщения о его ранении. В МИД заявили, что Моджтаба Хаменеи получил легкие травмы и чувствует себя хорошо. Впрочем, перед камерами он так и не появился.
Послание верховного лидера озвучила телеведущая в прямом эфире, что вызвало еще больше вопросов.
Так или иначе, Иран продолжит сопротивление, а Ормузский пролив останется закрытым. Этой ночью именно там иранский беспилотный катер атаковал танкер, принадлежащий США.
Тут стоит отметить, что стратегические запасы нефти в США находятся на самом низком уровне за последние 30 лет.
