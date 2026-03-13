Пентагон подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135
Но назвали причиной инцидента не вражеский огонь.
Фото: EPA/ТАСС
Исламское сопротивление Ирака взяло на себя ответственность за удар по американскому самолету-заправщику KC-135. Об этом 13 марта сообщило агентство Khabar Fouri.
«Сбили принадлежащий американским оккупантам самолет типа KC-135 на западе Ирака», — говорится в публикации.
Пентагон подтвердил потерю воздушного судна в ходе операции «Эпическая ярость». В Центральном командовании Вооруженных сил США уточнили, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, однако подчеркнули, что крушение не стало результатом вражеского огня или огня по своим.
По данным военного ведомства, в операции участвовали два самолета: один потерпел крушение, второму удалось благополучно приземлиться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по трем объектам на территории Израиля. Как передает гостелерадиокомпания IRIB, целями атаки стали наблюдательные вышки, взлетно-посадочные полосы и ангары на авиабазах Пальмахим и Увда.
Отмечается, что на базе Пальмахим размещались системы ПРО и беспилотники Hermes 900. Помимо этого, удар пришелся по штаб-квартире израильской службы безопасности «Шин Бет». В сообщении уточняется, что операция проводилась с использованием дронов-камикадзе, обладающих высокой разрушительной мощью.
До этого Армия обороны Израиля объявила о запуске новой масштабной волны ударов по территории Исламской Республики.
