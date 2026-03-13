Пентагон подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Но назвали причиной инцидента не вражеский огонь.

Пентагон подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135

Фото: EPA/ТАСС

Тема:
Война в Иране

Исламское сопротивление Ирака взяло на себя ответственность за удар по американскому самолету-заправщику KC-135. Об этом 13 марта сообщило агентство Khabar Fouri.

«Сбили принадлежащий американским оккупантам самолет типа KC-135 на западе Ирака», — говорится в публикации.

Пентагон подтвердил потерю воздушного судна в ходе операции «Эпическая ярость». В Центральном командовании Вооруженных сил США уточнили, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, однако подчеркнули, что крушение не стало результатом вражеского огня или огня по своим.

По данным военного ведомства, в операции участвовали два самолета: один потерпел крушение, второму удалось благополучно приземлиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по трем объектам на территории Израиля. Как передает гостелерадиокомпания IRIB, целями атаки стали наблюдательные вышки, взлетно-посадочные полосы и ангары на авиабазах Пальмахим и Увда.

Отмечается, что на базе Пальмахим размещались системы ПРО и беспилотники Hermes 900. Помимо этого, удар пришелся по штаб-квартире израильской службы безопасности «Шин Бет». В сообщении уточняется, что операция проводилась с использованием дронов-камикадзе, обладающих высокой разрушительной мощью.

До этого Армия обороны Израиля объявила о запуске новой масштабной волны ударов по территории Исламской Республики.

Тема:
Война в Иране
13 мар
Ранен, но не сломлен: новый лидер Ирана сделал заявление
13 мар
США перебрасывают комплексы ПРО из Южной Кореи на Ближний Восток
13 мар
Израиль нанес новые ракетные удары по Бейруту
13 мар
«Рассыплется как механизм»: политолог объяснил, почему война в Иране добьет Киев
13 мар
Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается
12 мар
«Мне об этом не известно»: Трамп отбивается от вопросов об атаке на школу в Иране
12 мар
«Не считаю уместным»: Дональд Трамп о присутствии сборной Ирана на ЧМ по футболу
12 мар
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива
12 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 12 марта
12 мар
Атаки на нефтяную инфраструктуру: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
