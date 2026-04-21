Представители США и Ирана прибудут в Исламабад одновременно

Второй раунд переговоров по конфликту на Ближнем Востоке состоится в Пакистане 22 апреля.

Состоится ли второй раунд переговоров США и Ирана

Делегации США и Ирана прибудут в Исламабад одновременно. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на пакистанского чиновника.

По его словам, обе стороны подтвердили свое присутствие на встрече.

«Второй раунд переговоров пройдет по графику. <…> Делегации США и Ирана прибудут в Исламабад одновременно в тот же день», — отметили в материале.

Чиновник также пояснил, что у пакистанской стороны нет данных о том, будет ли продлен режим прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Второй раунд переговоров состоится 22 апреля. Известно, что делегацию Соединенных Штатов возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а представителями Ирана будет руководить спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. Так считает президент США Дональд Трамп.

Также глава Белого дома заявил, что его не заставят «поспешно заключить невыгодную сделку» с исламской республикой.

