Количество пострадавших при атаке на израильскую деревню увеличилось до 50

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Трое пострадавших получили травмы средней тяжести.

Кого ранили обстрелы Ирана и Ливана в Израиле

Фото: Reuters/Gideon Markowicz

Тема:
Война в Иране

Количество раненых в результате ирано-ливанской атаки на деревню Зарзир в Израиле возросло до 50 человек. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на медиков.

Трое из пострадавших получили среднетяжелые раны.

Ранее Израиль нанес новые ракетные удары по Бейруту.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

Тема:
Война в Иране
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

