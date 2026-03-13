Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике

РИА Новости: конфликт в Иране приведет к экологической катастрофе в Арктике

В результате ударов по нефтехранилищам в Иране возникли пожары, которые провоцируют экологическую катастрофу в Арктике и во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление доцента РАНХиГС и координатора экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александра Воротникова.

Специалист подчеркнул, что продукты горения неизбежно распространяются через атмосферные потоки.

По его словам, из-за специфики движения воздушных масс токсичные выбросы рано или поздно достигнут полярных широт. Это поставит под удар хрупкую экосистему северного региона и дестабилизирует климатический баланс всей планеты.

Основную опасность представляет сажа, которая образуется при сгорании нефтепродуктов. Эксперт пояснил, что ее частицы будут оседать на поверхности льдов, в том числе в российской части Арктики и в районе Северного полюса.

«Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьезно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности», — отметил Воротников.

Попадание темных осадков на ледники приводит к тому, что они начинают поглощать больше солнечного тепла вместо того, чтобы отражать его. Это критически ускоряет процесс таяния, меняя температурный режим и провоцируя дальнейшее потепление.

Помимо климатических сдвигов, экологи фиксируют угрозу для биологического разнообразия региона. Загрязнение воздуха и изменение привычной среды обитания могут привести к массовой гибели животных, населяющих северные территории.

Подобные техногенные инциденты, по мнению ученого, значительно приближают глобальный экологический кризис. Его последствия затронут жителей всех континентов.

Ситуация осложняется тем, что воздействие сажи на ледники имеет накопительный эффект, который крайне сложно нейтрализовать в будущем.

