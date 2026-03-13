ЦАХАЛ атаковал военно-промышленные объекты в иранских Тегеране, Ширазе и Ахвазе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты ракетной промышленности, командные пункты и расположения сил безопасности Ирана. Об этом заявили в пресс-службе вооруженных сил еврейского государства.

Удары пришлись по Тегерану, Ширазу и Ахвазу — летчики военно-воздушных сил Тель-Авива опирались на данные разведки и атаковали в несколько волн одновременно во всех трех районах. В Ширазе поражен подземный производственный центр ракетных войск, в Тегеране — центральная база сил противовоздушной обороны и объекты военно-промышленного комплекса.

В Ахвазе же атакованы командные центры элитного Корпуса стражей исламской революции и сил внутренней безопасности Ирана. По сообщениям ЦАХАЛ, в момент ударов на объектах находились десятки иранских военнослужащих.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

