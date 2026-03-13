Безопасность сейчас на повестке дня большинства стран. И, в первую очередь, экономическая. События на Ближнем Востоке заставили задуматься даже тех, кто привык говорить языком санкций. Война с Ираном блокировала поставки нефти в крупнейшие страны и остановила добычу. А еще напомнила всему миру о том, что российское топливо незаменимо. США уже сняли часть ограничений с наших энергоносителей, чем, кажется, вновь запустили «принцип домино» — только теперь в обратную сторону. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок все объяснит.

Был два, теперь четыре. Почему? Потому что четыре — больше. А еще правительство США немного (очень сильно) просчиталось с ударом по Ирану. Теперь такими криками забит весь американский сегмент интернета.

Смешно, конечно, наблюдать, как в Калифорнии, где самый дорогой бензин, люди фотографируют ценники на память — восемь долларов за галлон (это примерно 170 рублей за литр). Но для США это по-настоящему опасный политический прецедент.

В 2021-м по Штатам прокатилась кампания «Это я сделал!». Изображения Байдена и Харрис клеили у ценников на бензин. С Трампом даже ярче получится. А впереди у них выборы в палату представителей. Потому санкции временно и снимают. Но это не «возвращает Россию на рынки». Она и так там.

«Российские компании в результате санкций не снижали экспорт. Поэтому нет ситуации, что нам некому продать свою нефть. Нет. У нас есть, конечно, издержки при продаже нефти. Подсанкционным компаниям приходится торговать через посредников, но они не сокращали объемы. Поэтому нынешние меры не приведут к снижению цен», — пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Дело в том, что громкими заявлениями Штаты сбивают или увеличивают цену на топливо, играя на разнице. Вот и сейчас они ничего никому «разрешить» не могут — российскую нефть и так покупали. Просто убрали барьеры. И сейчас наш Urals, что был дешевле Brent, продают дороже. Но призывы работать с Россией в Кремле в целом, конечно, поддерживают.

«В настоящий момент ситуативно действительно наши интересы совпадают. Без значительных объемов российской нефти стабилизация рынков не возможна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вслед за США стабилизировать свои рынки кинулись и остальные страны. О желании импортировать российскую нефть сегодня заявил Таиланд. Япония, которая на 94% зависит от ближневосточных поставок, тоже придет к этому. Пока правительство экстренно вскрывает запасы.

«Мы ждем резкого снижения импорта нефти в конце месяца. И начинаем использовать свой стратегический запас», — сообщил премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Но у Европы — свой путь. А у конкретно у Мерца и «своя борьба». Он открыто выступил против решения Трампа.

«Мы должны будем усиливать давление на Москву. Хочу прямо сказать: ослабление санкций сейчас, по какой бы причине это ни происходило, мы считаем неправильным», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

И плевать ему, что из соседних европейских стран к заправкам в Калининградской области и Белоруссии опять съезжаются автолюбители с пустыми баками. А тем, кому за дешевым бензином ехать далеко, власти советуют и ездить поменьше — как в Дании. Венгры — одни из немногих, кто призывает ЕС к адекватности.

«Наибольший рост цен и наибольший дефицит нефти — на рынках Европы. Брюссель должен немедленно снять нефтяные санкции против России. И цены снизятся», — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Не снизятся. ЕС не намерен снимать санкции с российской нефти.

«Рост цен на нефть ни в коем случае не должен привести к пересмотру нашей санцкионной политики в отношение России. Это позиция, которую занимает „Большая семерка“ и это, очевидно, позиция Франции и Европы», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Что скажется и на европейских ценах, и на мировых. Россия — один из ключевых игроков на энергетическом рынке. Никуда от этого не деться. Так было и до снятия США санкций, и будет через месяц, когда временная отмена ограничений закончится. Впрочем, Штаты, в зависимости от своей выгоды, могут свои ограничения вновь убрать.

