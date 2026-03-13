Горящий Ближний Восток: новые удары по Эмиратам, Израилю и Ливану

Самое большое внимание сейчас к Арабским Эмиратам. В результате новых атак пострадали здание финансового центра и популярный пляж Дубая — объекты, которые годами были символами стабильности и роскоши. За тем, что сейчас происходит в одной из некогда самых безопасных стран мира, а также в других точках региона, которые в эти дни стали горячими — расскажут корреспонденты «Известий», которые работают на месте

Кадры, распространенные очевидцами в соцсетях. Дым поднимается над популярным пляжем Джумейра в Дубае. Данных о пострадавших нет. На земле последствия и другой атаки — на финансовое здание в деловой части Дубая.

Сейчас на территории Международного финансового центра спокойно. Сам офис закрыт, территорию патрулируют сотрудники полиции.

Вот официальное заявление властей. Власти подтверждают, что обломки после успешного перехвата стали причиной незначительного инцидента на фасада здания в центре Дубая. О пострадавших не сообщается.

В местном министерстве обороны озвучили свежую статистику — за прошлые сутки сбито 26 дронов и десять ракет.

А это уже Израиль. «Железный купол» с трудом справляется с ночной иранской атакой. Одна из баллистических ракет падает прямо в жилой район на севере Израиля. Деревня Зерзир. Дома разбиты, на земле — огромная воронка от снаряда.

Число пострадавших уже возросло до 50 человек. Об обстановке в Израиле рассказывает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Сотни домов также пострадали от ударной волны. Ракета, которая разрушила около трех домов полностью, и многие другие пострадали. Люди, которые не находились в бомбоубежищах, пострадали от осколков, потому что ударная волна ракет «Хезболлы» и в основном баллистических ракет Ирана разрушают все вокруг в радиусе сотен метров. Израильское ПВО не может сбить все ракеты. Есть какой-то маленький процент, который пробивает все системы защиты: и «Железный купол», и систему «Стрела», и американскую систему THAAD. В конце попадают в мирных жителей. Поэтому так важно, чтобы все укрывались в бомбоубежищах. Потому что это, как мы видим, спасает жизнь», — сообщает корреспондент.

Под огнем оказался и Ливан. Жилой квартал. Спасатели разбирают завалы. Счет идет на секунды. Раненых выносят на носилках и экстренно доставляют в больницы. Из Ливана передает корреспондент «Известий» Али Хашишо.

На двенадцатый день израильской войны против Ливана произошли драматические события и появились признаки дальнейшей эскалации. Они проявились в усилении израильских авиаударов по югу страны, а также по столице Бейруту и пригородам. Боевые самолеты не прекращают наносить десятки ударов по деревням. Некоторые из этих ударов пришлись даже по населенным пунктам, расположенным непосредственно у границы, рядом с которыми Израиль удерживает стратегические высоты.

Одним из самых страшных стал вчерашний удар по поселку Арки в районе Сайды, в результате которого погибли восемь человек, среди них пятеро детей. Также были разрушены мосты Аль-Кантар в восточном секторе и Тайр-Фальсие в западном секторе. Эти мосты соединяют десятки деревень региона. Это первый случай за время нынешней войны, когда Израиль наносит удары по жизненно важной инфраструктуре, такой как мосты. Помимо этого, продолжались удары и атаки с использованием беспилотников, которые поражали ряд зданий, мотоциклы и грузовые автомобили.

Авиаудары впервые затронули северный пригород Бейрута — район Бурдж-Хаммуд. В Сайде утренний авиаудар по жилому кварталу привел к гибели девяти мирных жителей.

Интенсивность новых обстрелов в разных районах лишь демонстрирует: напряженность на Ближнем Востоке выходит на новый уровень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.