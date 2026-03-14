Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь

|
Сергей Добровинский 39 0

Дроны уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.

Сколько беспилотников сбили силы ПВО России 14 марта

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Силы противовоздушной обороны России сбили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Беспилотники были перехвачены и уничтожены с 20:00 13 марта до 7:00 14 марта по московскому времени. Над территорией Краснодарского края поразили 16 БПЛА, над территорией Республики Крым — восемь. Также семь дронов ликвидировали над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

Кроме того, три БПЛА обезвредили над Самарской областью, два — над Курской и по одному — над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.

Помимо этого, 31 беспилотник уничтожен над Азовским морем и шесть — над Черным, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В ночь на 13 марта силы ПВО РФ сбили 176 украинских беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в своем официальном обращении к нации. Киевский режим используют беспилотники и ракетное оружие, нанося удары по приграничным территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь

Сейчас читают

Интересные материалы

