Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь

Дроны уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны России сбили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Беспилотники были перехвачены и уничтожены с 20:00 13 марта до 7:00 14 марта по московскому времени. Над территорией Краснодарского края поразили 16 БПЛА, над территорией Республики Крым — восемь. Также семь дронов ликвидировали над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.
Кроме того, три БПЛА обезвредили над Самарской областью, два — над Курской и по одному — над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.
Помимо этого, 31 беспилотник уничтожен над Азовским морем и шесть — над Черным, уточнили в российском оборонном ведомстве.
В ночь на 13 марта силы ПВО РФ сбили 176 украинских беспилотников.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в своем официальном обращении к нации. Киевский режим используют беспилотники и ракетное оружие, нанося удары по приграничным территориям.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 мар
- Три человека пострадали из-за атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района
- 13 мар
- Силы ПВО сбили 176 украинских беспилотников над регионами России за ночь
- 11 мар
- Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника за шесть часов
- 11 мар
- Атака дронов на Сочи продолжается уже сутки
- 9 мар
- Кровля пансионата загорелась в результате атаки украинского дрона на Кубани
- 9 мар
- Контактная линия на ж/д станции Лоо под Сочи повреждена в результате атаки БПЛА
- 8 мар
- Свыше 70 беспилотников сбито над регионами РФ за ночь
- 8 мар
- ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье — есть погибшие
- 8 мар
- Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
- 7 мар
- Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Читайте также
65%
Нашли ошибку?