Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны России сбили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Беспилотники были перехвачены и уничтожены с 20:00 13 марта до 7:00 14 марта по московскому времени. Над территорией Краснодарского края поразили 16 БПЛА, над территорией Республики Крым — восемь. Также семь дронов ликвидировали над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

Кроме того, три БПЛА обезвредили над Самарской областью, два — над Курской и по одному — над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.

Помимо этого, 31 беспилотник уничтожен над Азовским морем и шесть — над Черным, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В ночь на 13 марта силы ПВО РФ сбили 176 украинских беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в своем официальном обращении к нации. Киевский режим используют беспилотники и ракетное оружие, нанося удары по приграничным территориям.

