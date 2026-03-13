Силы ПВО сбили 176 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Больше всего дронов было уничтожено над Республикой Крым.
Фото: © РИА Новости
Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 176 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Беспилотники были поражены с 23:00 12 марта до 07:00 13 марта. Над Крымом сбили 80 БПЛА, над Республикой Адыгея — 29, над Краснодарским краем — 25.
Еще 18 дронов поразили над акваторией Азовского моря, семь — над Ростовской областью, пять — над Курской областью и три — над Ставропольским краем.
Ранее силы ПВО перехватили и ликвидировали 53 украинских беспилотных летательных аппарата с 14:00 до 20:00 11 марта. Министерство обороны РФ уточняло, что 21 дрон был сбит над территорией Республики Крым.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.
